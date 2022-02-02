Почти 40% классов в барнаульских школах закрыли из-за заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Класс могут закрыть на карантин, если 20% детей заболели ОРВИ Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В школах Барнаула почти 40% классов закрыли из-за заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

– Сегодня закрыто около 39% классов в школах по причине заболевания COVID-19 и ОРВИ. Из них 17% детей находятся на карантине с ОРВИ и около 22% детей переведены на удаленный режим обучения в связи с COVID-19, – сообщила Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию Барнаула.

Класс могут закрыть на карантин, если 20% детей заболели ОРВИ. В случае выявления ковида достаточно одного человека, чтобы перевести учеников на удаленное обучение.

В школах краевой столицы для противодействия пандемии должны обеззараживать воздух рециркуляторами, соблюдать график влажной уборки с применением дезсредств и проветривать кабинеты.

Из-за превышения эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ среди учеников на удаленный режим обучения на семь дней перешли две школы города - №31 и 72.