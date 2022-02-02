В Диагностическом центре Алтайского края открыли ковидную поликлинику

В «чистой» зоне продолжают прием плановых больных Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом со 2 февраля Диагностический центр Алтайского края переформатировали под работу с пациентами с COVID-19. На базе медучреждения открыли ковидную поликлинику, сообщает минздрав региона.

– При этом прием неинфекционных больных не прекращается.Диагностический центр, как и раньше, разделен на изолированные друг от друга зоны – «красную» и «чистую» - в одной специалисты принимают пациентов с СOVID-19, в другой – остальных, – подчеркнули в ведомстве.

В «красной» зоне Диагностического центра со 2 февраля работает «ковидная поликлиника». Пока туда направляют пациентов городских поликлиник №14, №1 и №7, которых не успели принять врачи.

– Запись к специалистам Диагностического центра будет осуществляться через единый номер 122 или по телефонам поликлиник, – пояснили в минздраве.

В Диагностическом центре сохранили «красную зону», в которой по направлению из медицинских организаций проходят КТ легких пациенты с подтвержденным ковидом и подозрением на него. Продолжила работу и главная «ковидная» ПЦР – лаборатория региона.

В «чистой» зоне продолжают прием плановых больных, которым также необходима медицинская помощь.

«Красная» и «чистая» зоны изолированы друг от друга, есть система эпидконтроля, разные входы и даже разные вентиляционные системы. На входах в здание установили стойки для бесконтактного измерения температуры. Дезинфекторы оснащены как встроенным инфракрасным термометром, так и дезинфектором для обработки рук.

– Для защиты и охраны здоровья сотрудников и посетителей Диагностического центра Алтайского края в учреждении разработан и интегрирован в медицинскую информационную систему алгоритм, позволяющий обнаруживать пациентов с подтвержденным СOVID-19, которые записаны на прием к специалистам «чистой» зоны, – отметили в минздраве.

С такими пациентами связываются сотрудники Диагностического центра и переносят прием до момента выздоровления.

Ранее мы писали о том, что число заболевших коронавирусом растет в Алтайском крае рекордными темпами. Каждый день выявляют более тысячи новых случаев. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов подписал постановление, согласно которому главврачи теперь могут сами принимать решение о привлечении на «ковид-направления» медиков из других подразделений. В поликлиниках края уже начала сокращать или ограничивать плановую медпомощь.

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