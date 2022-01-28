Барнаульцы сообщают о приостановке плановой медпомощи в поликлиниках

В помощь фельдшерам и врачам кабинетов неотложной помощи перебрасываются участковые терапевты и узкие специалисты Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула сообщают о том, что в некоторых поликлиниках города начали приостанавливать оказание плановой медицинской помощи. Пока речь идет о поликлиниках №3 и №14, но не исключено, что в скором времени такие же решения примут и в других медучреждениях.

О приостановке плановой помощи в поликлинике №14 сообщил главный врач Дмитрий Денисов на своей странице в инстаграме.

- Уважаемые пациенты, из-за крайне тяжелой ситуации мы просим вас воздержаться от плановых посещений узких специалистам. Они ведут прием только по острым состояниям, - отметил Денисов.

Кроме того, корпус поликлиники на Павловском тракте, 281 «А» полностью перепрофилировали под прием больных с симптомами ОРВИ. Там работают 11 специалистов. Время работы кабинета №9, в котором берут мазки на ковид, продлили до 20:00 в будни и до 15:00 в выходные дни.

Узкие специалисты сейчас трудятся в здании на Павловском тракте, 271 «А». Записаться к ним можно через регистратуру поликлиники и Госуслуги:

- травматолог – кабинет №1;

- невролог – кабинеты №3 и №21;

- онколог – кабинет №4;

- уролог - кабинет №5;

- хирург Шкретов М.А - кабинет №8;

- хирург Тюменцев А.А - кабинет №13;

- перевязка - кабинет №9;

- офтальмолог - кабинет №17.

Как рассказал «Комсомолке» барнаулец Андрей Никитин, он не смог попасть на прием к терапевту в поликлинике №3 даже с талончиком на руках. По его словам, в понедельник, 24 января, он пришел к специалисту, однако помощь ему не оказали, сказав, что прием временно приостановлен.

Также с 24 января временно приостановлен прием малышей в отделении медицинской реабилитации детской поликлиники №9. В медучреждении рассказали, что это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Тем временем, на аккаунте Минздрава Алтайского края в инстаграме растет число вопросов о том, как получить помощь в таких условиях. Как отметили специалисты министерства, ресурсы медучреждений сейчас, действительно, ограничены, из-за чего в поликлиниках пришлось делать упор на оказание именно неотложной помощи.

- В помощь фельдшерам и врачам кабинетов неотложной помощи перебрасываются участковые терапевты и узкие специалисты, которые ведут прием пациентов в дополнительно организованных кабинетах «неотложки» во всех поликлиниках региона. Эта мера вынужденная, но временная, поэтому в некоторых медучреждениях получение плановой помощи может быть ограничено, или сроки ее получения увеличены, - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов дал распоряжение, согласно которому главврачи теперь могут сами принимать решение о привлечении на «ковид-направления» медиков из других подразделений, а это значит, что в учреждениях могут сокращать или ограничивать плановую помощь из-за тяжелой обстановки по ковиду.

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