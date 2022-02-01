Наезд на пешехода на «зебре» обошелся водителю в 2 тысячи рублей в виде штрафа

Наказание было назначено по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы в ответе за того, кого сбили. По крайней мере, так считает мама 16 летнего подростка из Барнаула, которого сбили на пешеходном переходе на зеленый свет светофора. У мальчика – ушиби, ссадины, постановка на учет у невролога, а у водителя - административный штраф в размере двух тысяч рублей. Мать подростка таким наказанием недовольна и хочет добиться справедливости, за помощью она обратилась в редакцию «Комсомолки». Рассказываем, от чего зависит наказание и как его можно обжаловать в суде.

Евгения, мама пострадавшего мальчика, рассказала, что ДТП произошло 23 декабря 2021 года. Ее сын переходил дорогу по пешеходному переходу напротив ТЦ «Огни». В это время горел зеленый свет светофора. Мальчика сбил водитель иномарки, который решил проскочить, не убедившись в том, что все уже успели перейти дорогу. От удара подросток пролетел несколько метров.

- Мы прошли медицинскую экспертизу, врачи диагностировали только ушибы и ссадины, по степени тяжести незначительные, а вот обследование невролога показало отклонение после аварии. Ребенку назначили лекарства. А водитель заплатит всего лишь незначительный штраф государству, - рассказывает Евгения, - но объективно ли такое решение? Пусть травмы и не значительные, но нервная система, в целом влияющая на весь организм, психологическое состояние и процесс восстановления почему-то не берется вообще в расчет. Сбить человека на пешеходном переходе стоит всего две тысячи рублей…

Юрист Сергей Веселых рассказал, что в данном случае наказание было назначено по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. По этой статье могут назначить штраф в размере 2,5 до 5 тысяч рублей, а также могут лишить водительских прав от года до полутора лет.

- Ответственность водителя зависит от степени вреда здоровью. Установлено, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью, соответственно, применяется указанная статья. Почему не назначили лишение права управления транспортным средством? Вероятно, у водителя это первое правонарушение, у него хорошие характеристики с места жительства, с места работы. Возможно, автомобиль - это средство заработка, а у водителя на иждивении дети, тяжело больные родственники и другие обстоятельства, - отмечает юрист.

Отметим, что неврологическая экспертиза никак не влияет на степень вреда здоровью, согласно закону. Чтобы «отстоять свои интересы», нужно обращаться с гражданским иском о возмещении вреда от правонарушителя в суд, обосновывая то, что неврологические проблемы со здоровьем стали следствием ДТП, произошедшего по вине водителя.

- Необходимо приложить к иску постановление о назначении водителю наказания (это подтверждает его вину в ДТП и имеет преюдициальное значение для суда), заключение невролога, чеки, подтверждающие оплату препаратов, необходимых для лечения потерпевшего. В этом случае можно рассчитывать на то, что суд обяжет водителя возместить указанный вред, - рассказывает юрист.

Многие, со слов юриста, обходят здания суда стороной – договариваются с водителем лично о возмещении затрат на лекарства, лечение. К этому варианту больше склоняется и мама сбитого мальчика. К правоохранителям обращаются чаше всего в том, случае, когда правонарушитель отказывается помогать.

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