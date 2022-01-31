Авиакомпанию S7 оштрафовали из-за задержки рейса Барнаул-Новосибирск на 13 часов

Организацию проверяет новосибирская прокуратура по поводу задержки 39 рейсов Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за того, что они не предоставили пассажирам рейса Барнаул-Новосибирск гостиницы в результате задержки рейса на 13 часов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

- 3 октября 2021 года в аэропорту города Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна допущена задержка рейса АО «Авиакомпания «Сибирь», выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул – Новосибирск, - пишет ведомство.

Они должны были разместить в гостиницах 28 человек. Кроме того, в прошлом году они несколько раз пропускали сроки рассмотрения претензий пассажиров.

В результате в отношении компании было возбуждено семь дел по ст. 14.4 КоАП (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований).

Также организацию проверяет новосибирская прокуратура по поводу задержки 39 рейсов и отмены 8 рейсов из международного аэропорта Краснодара по причине неблагоприятных метеоусловий.

На заметку

Согласно приказу Минтранса от 28 июня 2007 N 82, отсчет задержки начинается с времени вылета, указанного в билете.

Если вы летите с детьми до 7 лет, вам должна быть предоставлена комната матери и ребенка вне зависимости от того, насколько рейс задержан.

При задержке рейса на срок более 2 часов, вы имеет право на 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте, а также обеспечение прохладительными напитками.

При ожидании рейса более 4 часов в дневное время вас должны обеспечить горячим питанием. Если это произошло днем, то затем вас обязаны кормить каждый 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в ночное время.

При ожидании рейса более 6 часов ночью (днем более 8 часов) требуйте размещения в гостинице. Доставить вас до отеля и обеспечить хранение багажа авиакомпания должна за свой счет.

Порядок действий при задержке авиарейса

В первую очередь вам нужно найти представителя авиакомпании и получить у него талоны на питание или гостиницу. Он может находиться у специальной стойки или кассе или у выхода, откуда может вылетать самолет.

- Вам нужно поставить у представителя компании отметку о задержке рейса. Если вы его не нашли, это можно сделать у сотрудника аэропорта на стойке информации. Там вам выдадут маршрутную квитанцию, здесь же будет стоять отметка о выданном питании, - сообщается на сайте алтайского управления Роспотребнадзора.

Компенсация за задержку

Получить компенсацию за задержку рейса вы сможете только в том случае, если это произошло по вине перевозчика – поломка самолета или, к примеру, позднее прибытие самолета.

- При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от перевозки даже по «невозвратному» билету, право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Если вы из-за задержки рейса опоздали на поезд или пропустили концерт, на который летели из другого города, эти убытки вы также имеет право взыскать. Для этого нужно будет написать претензию в адрес перевозчика в течение шести месяцев и приложить подтверждающие документы. Кроме того, вы можете взыскать штраф за задержку рейса в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета. Если перевозчик докажет, что опоздание произошло вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика, штраф не взыскивается, - рассказал барнаульский адвокат Сергей Киселев.