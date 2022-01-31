В алтайском минздраве рассказали о состоянии отравившихся угарным газом матери и ребенка

Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз Фото: Олег УКЛАДОВ

Отравившаяся угарным газом в поселке Гордеевский Троицкого района 36-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а ее четырехлетний ребенок – в удовлетворительном. Об этом «Комсомолке» рассказали в минздраве Алтайского края.

– Пострадавшие находятся в Троицкой ЦРБ. Женщина – в реанимации, в тяжелом состоянии. Ребенок переведен в детское отделение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Тактика их лечения ежедневно согласовывается со специалистами краевых учреждений, – отметили в ведомстве.

Точная причина отравления сельчан будет известна после проведения экспертиз.

Напомним, 29 января в Алтайском крае двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили дома 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии. Они вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девятилетней девочки и ее трехлетнего брата. Мать с ребенком четырех лет госпитализировали в больницу.

Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В региональном управлении МЧС призывают соблюдать технику пожарной безопасности при использовании печи.

– Угарный газ — сильнейший яд для человека. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Человек теряет сознание или засыпает, и если он не получит вовремя помощь, то уже не придет в себя, – подчеркнули ведомстве.

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