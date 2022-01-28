Как алтайская учительница приучала 7-месячную дочь к проруби

Перед тем, как начать нырять в ледяную воду, девочку закаляли Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бывшая учительница русского языка из Барнаула Татьяна Кувшинникова, о которой стало известно после того, как ее заставили уволиться из школы из-за любви к моржеванию, рассказала, как закаливает свою маленькую дочку Ладославу. Подготовка к купанию в проруби началась еще в утробе.

- Я плавала в холодной воде всю беременность, а в первый раз ее окунула 30 января прошлого года, Ладе было 7 месяцев, - рассказала Татьяна.

Перед тем, как начать нырять в ледяную воду, девочку закаляли – выносили на улицу в легкой одежде, а то и голышом. Удивительно, но после первого купания в проруби, 7-месячная малышка даже не простыла. Когда наступила весна, ее купали в речке каждый день. Сейчас мама с дочкой ездят на пляж «Водный мир» в Барнауле каждую неделю. Исключение - сильные морозы. Однако, понятие холода для настоящего моржа очень относительно…

- Недавно купались при -20. Но это уже не комфортно, у нас холодная раздевалка, приходится очень быстро все делать. Суть в том, чтобы не допустить длительного переохлаждения. Поэтому мы не плаваем, а окунаемся. Один заход – 3-4 окунания, и так по 8 подходов с перерывами на баню, - рассказала морж.

По словам Татьяны, она закаливает дочку, чтобы та не болела и не простывала от малейшего сквозняка.

- Она у меня никогда не простывает. Если нет возможности окунуться в прорубь, выходим в прохладное время без одежды на улицу, чтобы тело не боялось открытого воздуха, - говорит морж.

До проруби мать с дочерью добирается на автобусе, санки с собой, потом пешком еще пару километров вдоль трассы до озера.

- Сложновато... Но здоровье того стоит! Ненавижу болеть ОРЗ! – говорит Татьяна.

Сейчас мама с дочкой ездят на пляж «Водный мир» в Барнауле каждую неделю

Девочке нравится моржевание, признается мать, гораздо хуже она переносит жару в бане.

- В бане ей меньше нравится – посидит две минуты и рукой указывается на дверь, мол, пошли купаться, - рассказала Татьяна.

Кстати, по примеру Татьяны и ее дочки в прорубь стали приходить и другие семьи с детьми. У них даже сложилась «младшая» группа моржей, которая состоит из четырех семей.

О 41-летней Татьяне Кувшинниковой стало известно в 2019 году. Тогда скандал вспыхнул на ровном месте. Учительское сообщество с ханжеской подачи родителей пытались выгнать Кувшинникову за это фото. Кому-то оно показалось слишком откровенным.

История прогремела на всю страну, в дело даже пришлось вмешаться министру образования края. Но карьера педагога в прежнем коллективе все равно не сложилась. Татьяне пришлось искать себя заново, какое-то время она проработала в центре повышения квалификации, учила учителей, как вести себя в социальных сетях, а потом уехала на поиски работы в Москву.

Но родной Барнаул все время тянул обратно, а вскоре женщина забеременела, и они с мужем пока решили остаться на Алтае.

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