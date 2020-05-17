2020-05-17T13:39:05+03:00
Общество

Почти как фото: алтайский художник создает гиперреалистичные картины

Чтобы рисунок получился наиболее эффектным, мастер может работать над ним несколько часов в течение недели
САНТАЛОВ Константин
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Константин Зятьков. Фото автора.Константин Зятьков. Фото автора.
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Житель Алтайского края Константин Зятьков занимается гравировкой в ритуальном агентстве, подрабатывает сторожем в поликлинике, а в свободное время рисует реалистичные картины, которые очень похожи на фотографии. На создание одной работы уходит немало времени и сил, художник набивал руку несколько лет. В беседе с “Комсомольской правдой” он рассказал об особенностях своих картин и поделился секретами мастерства.

С чего все начиналось

Художник признается, что любил рисовать с раннего детства и еще мальчишкой изображал в тетрадях и альбомах различных героев мультфильмов. В пятом классе родители отдали его в художественную школу, где Константин отучился пять лет и смог развить свой талант.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

- Искусство меня очень заинтересовало и в 2000 году я поступил в Новоалтайское государственное художественное училище. Благодаря занятиям и постоянной практике я смог добиться много и заметно улучшить свою технику, - говорит Зятьков.

После учебы Константин вернулся в свой родной город Камень-на-Оби, где работал в сфере рекламы и около 7 лет вообще не рисовал. Также мужчина начал заниматься гравировкой на памятниках в одном из ритуальных агентств. Спустя время Константин решил снова взять в руки карандаш и попробовать новое направление - гиперреализм.

Фотореалистичные рисунки

- Помню, что в 2016 году на новогодних каникулах снова захотелось заняться творчеством. Попробовал срисовать фотографию и получилось. Вскоре об этом узнали мои знакомые и другие люди, пошли первые заказы, практики стало заметно больше, появились заметные результаты, - рассказывает Константин.

В среднем одну картину художник рисует за неделю, работая примерно по четыре часа в день, используя простые и цветные карандаши. Сложнее всего рисовать бороды и волосы, ведь для того, чтобы они были похожи на настоящие, приходится шаг за шагом наносить десятки штрихов.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

- Сначала задается общий тон, потом перехожу к деталям, добавлю цвет, нужный объем. Иногда, чтобы результат получился хорошим, приходиться сидеть несколько часов, не отрываясь. Меня это успокаивает, прихожу домой после смены, наливаю кофе и работаю, - делится художник.

Оценка творчества

Константин добавляет, что уже написал около ста картин и в большинстве случаев людям понравились его работы. Многие признавались, что картины сложно отличить от обычных фотографий.

Художнику в основном поступают заказы от знакомых, но иногда к нему обращаются люди и из других городов. Стоимость картины начинается от 1500 рублей, все зависит от объема работы и пожелания заказчика.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

Сам художник говорит, что пока не всегда доволен своими работами и продолжает упражняться:

- Работа требует большой усидчивости, иногда устает рука, делаю перерывы. Пока еще я не считаю себя настоящим гиперреалистом, еще есть к чему стремиться и куда расти. Просто люблю кропотливую работу, подолгу вырисовываю различные детали, вот и получается такой результат. Часто смотрю работы других мастеров и понимаю, что мне до них еще далеко.

Константин не планирует останавливаться на достигнутом, в будущем он хочет начать писать маслом. У него уже есть фотографии красивых пейзажей и скоро он перенесет их на холст.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

Картина алтайского художника. Фото Константина Зятькова.

- Честно говоря, раньше мне больше нравилось рисовать природные сюжеты, вот и вернусь к истокам. Когда надоест, снова буду заниматься портретами. Просто делаю то, что мне нравится, думаю, что в этот и секрет того, что получается красиво, - резюмировал художник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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