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Происшествия21 января 2022 5:50

На Алтае стая собак напала на маленьких детсадовцев во время прогулки

Обеспокоенные горожане бьют тревогу по поводу бездомных животных
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Прокуратура края организовала проверку по данному сообщению

Прокуратура края организовала проверку по данному сообщению

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января в Алейске на деток из детского сада напала стая бездомных собак. Как сообщает подписчица aleysk_news в инстаграме, все произошло во время прогулки. Благо, что обошлось без пострадавших!

- На территории детского сада №15 во время прогулки на детей напала стая собак. Работники сада «отбивали» деток от озлобленных животных. Ранее были случаи, когда собаки нападали на работников сада и родителей и кусали их. Уважаемая администрация, пожалуйста, обратите внимание! Уже неоднократно были обращения с просьбами заняться этим вопросом, - пишет жительница города.

«Комсомолка» связалась с заведующей детским садом. Давать комментарий она отказалась, отметив лишь, что никто не пострадал. Также мы обратились за комментарием в городской комитет по образованию: председатель комитета Марина Соловьева заявила, что нападения не было – собаки якобы просто пробежали слишком близко от детей, и посоветовала задать все интересующие вопросы администрации города.

Дозвониться до городской администрации не удалось, но под постом в инстаграме есть комментарий официального канала мэрии Алейска. В нем чиновники не опровергли данную информацию, посетовали на сложившуюся ситуацию с животными без надзора и отметили, что власти пытаются решить этот вопрос.

- Нет специализированной организации по работе с безнадзорными животными. Пожалуйста, будьте аккуратнее, - добавили чиновники.

Горожане удивились такому совету. По их словам, даже взрослый человек не может справиться с напавшей собакой, что уж говорить про ребенка. Поэтому аккуратность вряд ли кого-то спасет.

- Я так понимаю, быть аккуратнее - это носить с собой травматическое оружие? И при вынужденной ситуации вести огонь на поражение? – пишет один из подписчиков.

- Вечером я с коляской пошла в «Аникс» на фабрике, мальчик стоял около машины во дворах - собаки окружили. К мальчишке даже никто не подошел, хотя народу много было, я его довела до подъезда, видно, что ребенок замерз, испугался сильно, маленький -примерно во втором классе, - поделилась еще одной историей горожанка.

- Если вы не можете по тендеру найти, кто будет заниматься отловом, то тогда вы должны сами построить специализированную организацию, а не говорить, что пытаетесь что-то решить. От этого страдают дети! От психического испуга до травм, не дай бог! Вы хотя бы на эти заложенные бюджетные средства проводите отлов, стерилизацию и чипируйте. Хоть что-то начните делать. Пять лет люди пишут и говорят о данной проблеме, - отмечает еще один пользователь.

По данным источника «КП», за последние три месяца в Алейскую ЦРБ обратились около 20 человек с укушенными ранами.

- Для Алейска нападение бродячих собак – давняя проблема. Случаев бешенства не выявлено, но люди прививаются. Кстати, около четвертой школы была одна собака, которая постоянно нападала и кусала именно детей. Не знаю, есть ли она там сейчас, но в прошлом году дети часто обращались за помощью и жаловались именно на эту собаку, - рассказывает один из жителей города.

За комментарием «Комсомолка» обратилась в прокуратуру Алтайского края. Там сообщили, что ведомство начало проверку.

- Прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение о проведении проверки по сообщению СМИ. Из публикации следует, что в Алейске Алтайского края на территории детского сада на воспитанников во время прогулки напала стая безнадзорных животных. В рамках проводимой проверки будет оценено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, создания безопасных условий их пребывания в дошкольном учреждении. Проверена деятельность органов местного самоуправления по реализации полномочий по отлову бродячих животных. При необходимости решен вопрос судебной защиты прав детей, - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам прокурора Алейской межрайонной прокуратуры Руслана Усвята, других жалоб от горожан пока не было, но, по данным редакции, инициативная группа намерена подготовить коллективное заявление и направить его в городское собрание депутатов, чтобы скорее решить ситуацию с безнадзорными животными.

Кстати

19 января в Алтайском краевом Законодательном Собрании прошло рабочее совещание по вопросу отлова бродячих собак. Как отметили в пресс-службе парламента, в последние два месяца 37 муниципалитетов направили обращения и предложения по поводу изменения порядка реализации закона «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных». Так, местные органы власти отмечают, что сейчас очень сложно реализовать отлов и содержание бездомных животных.

- Затраты на реализацию полномочий в пересчете на одно отловленное животное выросли в несколько раз, и суммы, выделяемой на эти цели краевым бюджетом, муниципалитетам недостаточно, - рассказали в АКЗС.

В связи с этим краевые депутаты обратились в правительство с предложением увеличить финансирование на эти цели.

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