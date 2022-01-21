На Алтае стая собак напала на маленьких детсадовцев во время прогулки

Прокуратура края организовала проверку по данному сообщению Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января в Алейске на деток из детского сада напала стая бездомных собак. Как сообщает подписчица aleysk_news в инстаграме, все произошло во время прогулки. Благо, что обошлось без пострадавших!

- На территории детского сада №15 во время прогулки на детей напала стая собак. Работники сада «отбивали» деток от озлобленных животных. Ранее были случаи, когда собаки нападали на работников сада и родителей и кусали их. Уважаемая администрация, пожалуйста, обратите внимание! Уже неоднократно были обращения с просьбами заняться этим вопросом, - пишет жительница города.

«Комсомолка» связалась с заведующей детским садом. Давать комментарий она отказалась, отметив лишь, что никто не пострадал. Также мы обратились за комментарием в городской комитет по образованию: председатель комитета Марина Соловьева заявила, что нападения не было – собаки якобы просто пробежали слишком близко от детей, и посоветовала задать все интересующие вопросы администрации города.

Дозвониться до городской администрации не удалось, но под постом в инстаграме есть комментарий официального канала мэрии Алейска. В нем чиновники не опровергли данную информацию, посетовали на сложившуюся ситуацию с животными без надзора и отметили, что власти пытаются решить этот вопрос.

- Нет специализированной организации по работе с безнадзорными животными. Пожалуйста, будьте аккуратнее, - добавили чиновники.

Горожане удивились такому совету. По их словам, даже взрослый человек не может справиться с напавшей собакой, что уж говорить про ребенка. Поэтому аккуратность вряд ли кого-то спасет.

- Я так понимаю, быть аккуратнее - это носить с собой травматическое оружие? И при вынужденной ситуации вести огонь на поражение? – пишет один из подписчиков.

- Вечером я с коляской пошла в «Аникс» на фабрике, мальчик стоял около машины во дворах - собаки окружили. К мальчишке даже никто не подошел, хотя народу много было, я его довела до подъезда, видно, что ребенок замерз, испугался сильно, маленький -примерно во втором классе, - поделилась еще одной историей горожанка.

- Если вы не можете по тендеру найти, кто будет заниматься отловом, то тогда вы должны сами построить специализированную организацию, а не говорить, что пытаетесь что-то решить. От этого страдают дети! От психического испуга до травм, не дай бог! Вы хотя бы на эти заложенные бюджетные средства проводите отлов, стерилизацию и чипируйте. Хоть что-то начните делать. Пять лет люди пишут и говорят о данной проблеме, - отмечает еще один пользователь.

По данным источника «КП», за последние три месяца в Алейскую ЦРБ обратились около 20 человек с укушенными ранами.

- Для Алейска нападение бродячих собак – давняя проблема. Случаев бешенства не выявлено, но люди прививаются. Кстати, около четвертой школы была одна собака, которая постоянно нападала и кусала именно детей. Не знаю, есть ли она там сейчас, но в прошлом году дети часто обращались за помощью и жаловались именно на эту собаку, - рассказывает один из жителей города.

За комментарием «Комсомолка» обратилась в прокуратуру Алтайского края. Там сообщили, что ведомство начало проверку.

- Прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение о проведении проверки по сообщению СМИ. Из публикации следует, что в Алейске Алтайского края на территории детского сада на воспитанников во время прогулки напала стая безнадзорных животных. В рамках проводимой проверки будет оценено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, создания безопасных условий их пребывания в дошкольном учреждении. Проверена деятельность органов местного самоуправления по реализации полномочий по отлову бродячих животных. При необходимости решен вопрос судебной защиты прав детей, - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам прокурора Алейской межрайонной прокуратуры Руслана Усвята, других жалоб от горожан пока не было, но, по данным редакции, инициативная группа намерена подготовить коллективное заявление и направить его в городское собрание депутатов, чтобы скорее решить ситуацию с безнадзорными животными.

Кстати

19 января в Алтайском краевом Законодательном Собрании прошло рабочее совещание по вопросу отлова бродячих собак. Как отметили в пресс-службе парламента, в последние два месяца 37 муниципалитетов направили обращения и предложения по поводу изменения порядка реализации закона «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных». Так, местные органы власти отмечают, что сейчас очень сложно реализовать отлов и содержание бездомных животных.

- Затраты на реализацию полномочий в пересчете на одно отловленное животное выросли в несколько раз, и суммы, выделяемой на эти цели краевым бюджетом, муниципалитетам недостаточно, - рассказали в АКЗС.

В связи с этим краевые депутаты обратились в правительство с предложением увеличить финансирование на эти цели.

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