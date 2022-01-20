В одностороннем порядке. Контракты с перевозчиками-нарушителями расторгнут в Барнауле

Еще в декабре 2021 года при мониторинге было выявлено 13 маршрутов, которые нарушают режим движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле расторгнут контракт с перевозчиками, которые злостно нарушают график движения общественного транспорта. Об этом рассказал начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Дмитрий Арапов на совещании в администрации, сообщает пресс-служба.

Еще в декабре 2021 года при мониторинге было выявлено 13 маршрутов, которые нарушают режим движения. Сейчас, со слов руководителя МУП «Центртранс» Юлии Дороховой, многие перевозчики приняли меры по улучшению, а есть и те, на маршрутах которых ситуация ухудшилась. Они неоднократно платили штрафы, но следующим этапом при несоблюдении требований станет расторжение контракта в одностороннем порядке.

- Мы понимаем, что в настоящее время у транспортных предприятий складывается сложная кадровая ситуация с водителями, но качество работы, которое фиксируется на определенных маршрутах, недопустимо, поэтому необходимо принимать соответствующие меры вплоть до смены перевозчиков. Работа общественного транспорта должна быть выстроена должным образом, - отметил Анатолий Воронков, первый заместитель главы администрации города.

Также на совещании уделили внимание не менее «болезненному» вопросу, связанному с безналичной оплатой проезда. Барнаульцы, как пишет пресс-служба, постоянно жалуются на отсутствие терминала или отказ водителей его предоставить.

Перевозчики, которые были на совещании, рассказали, что заинтересованы в использовании безналичного расчета на своих маршрутах, а некоторые даже устанавливают валидаторы для удобства горожан, даже если они не предусмотрены свидетельством. Проблемы возникают, потому что некоторые водители не готовы использовать безналичную систему оплаты, но с ними ведется разъяснительная работа, некоторых даже мотивируют премиями.

- Анатолий Воронков поставил задачу проработать вопрос о введении безналичной системы на всех маршрутах городского общественного транспорта, а перевозчикам взять на личный контроль бесперебойную работу валидаторов и качество обслуживания пассажиров, - пишет пресс-служба.

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