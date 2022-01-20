Алтайский пенсионер продолжает работать в свои 90 лет

Из них 63 женщины и 11 мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Алтайском крае проживает 74 человека, которым более 100 лет. Из них 63 женщины и 11 мужчин. Самая старшая пенсионерка родилась в 1916 году, сейчас ей 105 лет и она живет в Первомайском районе. Самый возрастной пенсионер – житель Заринска, он родился в 1918 году, сейчас мужчине 103 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- Преобладающее число категории 100+ (25 человек) - это жители краевой столицы. В Бийске и Бийском районе - 12 возрастных пенсионеров, которым более 100 лет, в Новоалтайске и Первомайском районе – 4, - сообщает пресс-служба администрации Барнаула со ссылкой на данные регионального отделения Пенсионного фонда.

Что самое удивительное - среди этих долгожителей есть те, кто продолжает работать! Так, самому возрастному работающему пенсионеру сейчас 90 лет. Мужчина трудится в сфере высшего образования. Самой старейшей работающей долгожительнице сейчас 86 лет. Женщина занимается индивидуальным предпринимательством. Кстати, как сообщили в пенсионном фонде, всем пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет, в два раза увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Отметим, что самые популярные имена у женщин-долгожительниц - Анна, Евдокия, Мария и Пелагея. Среди мужчин чаще всего встречаются - Федор, Василий и Иван. Кстати, есть и долгожители с редкими именами, например, Салиха, Неонилла, Домна, Генрих, Трифон и Зиновий.

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