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Звезды19 января 2022 10:00

Жительница Бийска испекла книгу-пряник о Великой Отечественной войне

Ее работу высоко оценили на международном фестивале пряничного искусства, который проходил в Санкт-Петербурге
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Конкурсную работу бийчанка посвятила своему дедушке Кожемякину Михаилу Марковичу. Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Конкурсную работу бийчанка посвятила своему дедушке Кожемякину Михаилу Марковичу. Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кнут и пряник – так образно местные СМИ описали профессию и хобби жительницы Бийска Аксаны Щербаковой. Женщина работает начальником караула в охране Росгвардии, а свободное время посвящает выпечке и росписи пряников. Главный ее шедевр на сегодня – пряничная арткнига о Великой Отечественной войне, с которой она победила в специальной номинации на международном фестивале.

Вдохновение приходит ночью

В пряничном искусстве Аксана еще совсем новичок. Начала увлекаться этим меньше года назад. Говорит, что всегда любила заниматься выпечкой и рисовать, и, наконец, нашла способ объединить два любимых дела. Случайно наткнулась на курсы по изготовлению пряников, сразу же записалась и оплатила. Однако путь к первым сладким изделиям был непростой. Прямо перед началом обучения Аксана сломала руку, но это не стало поводом бросить курсы.

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Была три месяца на больничном. Наблюдала за девочками на курсах и, сидя с гипсом, завидовала им. Вместе с тем черпала вдохновение от их прекрасных работ, – рассказывает мастерица.

Спустя время кости срослись. Нужно было разрабатывать руку, и выпечка с росписью пришлись как раз кстати. Аксана начинала с азов, постепенно повышая уровень сложности.

– Люблю рисовать на пряниках кистью. Мозг отключается, погружаешься в свой, только тебе известный мир, несколько бессонных ночей, и вуаля – готов новый пряник. И оно того стоит! – отмечает мастер. – Художественного образования у меня нет, как вижу, так и рисую.

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Аксана говорит, что вдохновение к ней приходит, в основном, ночью. Как-то под утро ей вновь не спалось, и она решила бросить себе вызов – принять участие в фестивале пряничного искусства. Конкурсную работу посвятила своему дедушке Кожемякину Михаилу Марковичу, который был участником Великой Отечественной войны.

Чувство угнетения и первая победа

– Очень важно хранить память и рассказывать о событиях тех лет молодому поколению, чтобы такого больше не повторилось. Ведь с нами сегодня практически не осталось ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Но, мне кажется, что мы связаны с ними незримыми нитями, – рассуждает Аксана. – На обложке книги я изобразила свой прототип. Это девочка, которая, заглядывает через дверь в прошлый век, во времена Великой Отечественной войны. На первом развороте нарисован танк в честь дедушки, ведь он служил именно в танковых войсках, а также фрагменты писем с фронта, которые он писал своей матери.

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На следующей странице изображена измученная войной женщина. Эта старушка была самым сложным элементом в создании произведения. Аксана говорит, что рисовать ее было эмоционально тяжело. Появлялось чувство угнетения, приходилось откладывать работу и возвращаться к ней лишь спустя время.

– Мне хотелось показать, что на долю женщин тоже выпало очень испытаний – они работали на заводах, возделывали поля, растили детей, – поясняет мастер. – Образец рисунка взяла из интернета. Эта старушка запала мне в душу. Больше всего я боялась рисовать глаза. Думала, если глаза не получатся, то можно сказать, что рисунок будет испорчен».

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото предоставлено Аксаной Щербаковой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Также в пряничной книге изображен узник концлагеря и в финале - Знамя Победы над рейхстагом.

Благотворительный аукцион

На создание пряничной арт-книги ушло больше месяца. В декабре Аксана отправила свою работу в Санкт-Петербург на международный фестиваль «Мир пряника», который проходил с 11 декабря по 9 января. По итогам конкурса жительница Бийска стала победителем в специальной номинации – «За оригинальность замысла и бережное отношение к исторической памяти».

После выставки конкурсных работ организаторы фестиваля провели благотворительный аукцион, собранные средства с которого направят на обучение людей с ограниченными возможностями здоровья. Книгу Аксаны Щербаковой забрала питерский режиссер Анна Загребнева.

В ближайших творческих планах у бийчанки – повторить на прянике знаменитую картину «Утро в сосновом лесу»

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