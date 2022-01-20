Куда сходить в Барнауле в январе 2022 года: органная музыка и «вечерки» с пельменями

В краевом театре драмы состоится премьера исторического спектакля «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

Вторая половина января 2022 года в столице Алтайского края будет насыщенной культурными событиями. Барнаульцы и гости города смогут сходить на премьеру в театр, послушать органную музыку и научиться лепить настоящие сибирские пельмени на вечерках. Подробности в нашем материале.

«Вечерки» (18+)

В столице Алтайского края пройдут настоящие русские народные «вечерки». Гостей ждет мастер-класс по лепке сибирских пельменей, музыкальная программа с русскими народными песнями, традиционные гуляния и заигрыши.

- Традиционно на вечерние посиделки собирались осенью или зимой с работой и гуляниями, нередко на вечёрках проходили заигрыши - знакомства девушек и парней, - рассказали в Горной аптеке.

Где: Горная аптека (г. Барнаул, улица Ползунова, 42)

Когда: 29 января в 18:00

Стоимость билетов: 1500 рублей с человека

Выставка костюмов и украшений (6+)

Уникальные платья, мужские костюмы и украшения - барнаульцы и гости города могут посетить выставку легендарного новосибирского музея мировой мемориальной культуры «Красивые люди. Мода и стиль XIX века». Все экспонаты выставки входят в коллекцию основателя единственного в России Музея мировой мемориальной культуры – Сергея Якушина. На выставке можно не только посмотреть на наряды 19 века, но и узнать на какие ухищрения и уловки шли модницы, чтобы их образ собирал восторженные взгляды.

Где: Музей «Город» (г. Барнаул ул. Льва Толстого, 24)

Когда: 14 января – 20 февраля 2022 года

Стоимость билетов: 500 рублей – взрослые, 300 – школьники, студенты и пенсионеры

Движущие полотна Ван Гога (6+)

Желающие познакомиться с постимпрессионизмом могут сходить на мультимедийную выставку с движущими полотнами «Винсент Ван Гог».

- Это выставка нового формата: зрители оказываются окруженными огромными 3-6 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Она создана с применением современных проекционных технологии , анимации, где сотни изображении будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведении классическои музыки, - рассказали в музее.

Где: Выставочный зал музея «Город» (г. Барнаул, проспект Ленина, 111)

Когда: 15 января – 27 февраля 2022 года

Стоимость билетов: 350 рублей – взрослые, 300 – школьники, студенты и пенсионеры

Премьера в драме (16+)

В краевом театре драмы состоится премьера исторического спектакля «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. Как отмечают в театре, постановка запомнится точным актерским ансамблем, целостностью и завершенностью. Режиссер Дмитрий Огородников создал новую инсценировку текста.

- Студент Николай Глуховцев на фоне предреволюционных общественных настроений влюбляется в нежную, чистую девушку Оль-Оль. Но у нее есть тайна, которая не позволяет влюбленным быть вместе…,- рассказывают о сюжете в театре.

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина (г. Барнаул, улица Молодежная, 15)

Когда: 17 и 28 января в 18:30

Стоимость билетов: 300 -350 рублей

«Любовь и голуби» (12+)

Не за горами 14 февраля, праздник всех влюбленных, романтическое настроение можно создать заранее, сходив на спектакль «Любовь и голуби», сюжет которого уже по праву можно назвать классикой.

- В пьесе есть фрагменты, которые не вошли в фильм, поэтому в нашей музыкальной комедии, безусловно, присутствует новизна! А уникальная музыка, написанная специально для этой постановки, точно не оставит вас равнодушными, и после просмотра чистые и проникновенные мелодии ещё долго будут с вами», - рассказывают в театре.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр (г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108)

Когда: 21 января в 18:30

Стоимость билетов: 400 - 800 рублей

Органная музыка (6+)

Любители классической музыки могут посетить симфонические вечера, где выступит органист из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий. В исполнении заслуженного артиста России прозвучат знаменитые произведения: Триумфальная фантазия для органа с оркестром (Т. Дюбуа), Концерт для органа, струнных и литавр (Ф. Пуленк) и «1905 год» (Д. Шостакович).

Где: Филармония Алтайского края (г. Барнаул, улица Ползунова, 35)

Когда: 23 января в 17:00

Стоимость билетов: 300 - 350 рублей

Вечер памяти Владимира Высоцкого (12+)

В Барнауле можно будет посвятить целый вечер творчеству Владимира Высоцкого – в музыкальном театре пройдут тематический вечер, где композиции автора исполнят барнаульские поэты, барды и музыканты.

- Песни всех периодов творчества Высоцкого: на мужские и женские голоса, стихами и под музыку, - отмечают в театре.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр (г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108)

Когда: 29 января в 14:00

Стоимость билетов: 300 - 400 рублей

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