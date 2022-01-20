Отдых на Алтае с кэшбэком снова доступен

Главное условие акции - отдохнуть до 30 апреля или до 1 июня (для круизов) Фото: Анна Перевощикова

Алтайский край и Республика Алтай присоединились к очередному этапу программы туристического кэшбэка. Он будет действовать до 12 апреля. Это тот период, когда можно приобрести путевку или заказать услугу и получить за них кэшбэк.

- Вернуться из путешествия необходимо не позднее 30 апреля. Для круизов срок окончания поездки – 1 июня, - рассказывают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Как всегда главными условиями является оплата с карты «Мир» - именно на нее приходит возмещение в виде 20% от потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей и через нее надо проводить все транзакции. Число путешественников в туре не ограничено. Стоимость поездки тоже может быть любой. Ограничение есть только в субсидии, которую вы получите.

Длительность тура должна быть от трех дней (2 ночей). Максимальное количество дней отдыха тоже не неограниченно, но как уже было сказано ранее, вернуться домой необходимо не позже 30 апреля и, соответственно, 1 июня (для круизов). Число субсидий не ограничено. Так что можно отдыхать хоть каждую неделю.

На предыдущем этапе проекта от Алтайского края в нем участвовали восемь туроператоров. Они продали больше пяти тысяч пакетных туров. Отдохнуть с возвратом части затрат можно было примерно в 30 гостиницах и турбазах, а также в санаториях.

В этот раз гости смогут выбрать из списка, в который вошли 23 гостиницы и турбазы, а также 18 санаториев. Свои услуги готовы предоставить восемь туроператоров, которые помогут в выборе туров и направлений.

Более детальная информация предоставлена на портале мирпутешествий.рф.

А в это время крупнейшие авиаперевозчики устроили первую в этом году распродажу. Так «Уральские авиалинии» до 23 января можно успеть приобрести билеты со скидкой по направлению Барнаул-Москва. Их стоимость начинается от 6999 рублей по системе «туда-обратно». Полеты со скидкой доступны до 24 мая.

S7 также предлагает полеты со скидкой до 50%. Распродажа длится до 21 января, а отправиться в путешествие можно с 24 января (без ограничения периода).

- Скидки действуют только на билеты туда-обратно, - говорится в условиях акции.

Количество билетов по распродаже ограничено. Они могут быть доступны не на все даты. Так что долго раздумывать нельзя.

Авиакомпания «Победа» тоже в настоящее время продает билеты из Барнаула в столицу по привлекательным ценам – от 2999 в одну сторону. От 5597 рублей в обе стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полет мог быть подарком на день рождения: что известно о крушении самолета на Алтае 14 января 2022

14 января 2022 года на Алтае в селе Старобелокуриха упал легкомоторный самолет. Пострадали два человека – пассажир и пилот. По информации источников «КП», полет был подарком на день рождения 33-летнему Антону Нагорнову. Управлял авиасудном 48-летний владелец Сергей Журавлев (подробнее)