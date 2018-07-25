GAME OVER: зависимость от игр признали заболеванием

25 Июль 08:20 2018-07-27T07:37:21+03:00

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Всемирная организация здравоохранения официально признала зависимость от видеоигр психическим расстройством и внесла ее в международную классификацию болезней.

В Алтайском крае не раз происходили случаи, когда компьютерные игроманы совершали страшные преступления. Так, в 2014 году барнаулец зверски убил своих бабушку и дедушку, думая, что он играет в компьютер. В 2006 году в Новоалтайске двое несовершеннолетних пробрались в дом своего знакомого, чтобы поиграть на компьютере. Когда они увидели, что к дому приближается хозяйка, один из подростков взял топор и притаился за косяком. От первого удара женщина защитилась, от второго получила ранение, но ей удалось убежать. В 2013 году в Рубцовске мужчина душил и угрожал убить свою сестру за то, что она не дала ему поиграть в компьютер.

О том, как распознать игровую зависимость и спасти из ее плена родных, мы поговорили с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры клинической психологии АлтГУ, специалистом по патопсихологии Ольгой Анатольевной Сагалаковой.

- Ольга Анатольевна, когда увлечение компьютерными играми перерастает в зависимость?

- О зависимости можно говорить тогда, когда стремление поиграть становится приоритетом. Другие события в жизни теряют смысл, пропадает «вкус к жизни», нарушается сон, общение с близкими и т.д.

- Действительно ли есть необходимость переводить игроманию в статус болезни?

- Ряд ученых выступают в поддержку диагноза, поскольку это позволит зависимым людям получить профессиональную помощь. С другой стороны, такой диагноз может излишне насторожить родителей. В результате они начнут запрещать детям играть в видеоигры, считать патологией нормальное соответствующее возрасту и современной реальности поведение, которое часто, наоборот, способствует социализации и общению со сверстниками «на одном языке». Необдуманные и внезапные запреты на использование гаджетов и возможность игры имеют еще более негативные последствия для психики детей, чем сами видеоигры.

- По каким критериям будет диагностироваться зависимость?

- Нарушения проявляются в виде таких симптомов, как ослабление контроля над процессом игры, усиление значимости игры, продолжение и усиление игровой активности, несмотря на появление негативных последствий. Но при этом постановка диагноза возможна после наблюдения симптомов в течение не менее 12 месяцев. Хотя в руководстве указано, что продолжительность наблюдения симптомов аномального поведения может быть сокращена, если поведение пациента отвечает всем диагностическим критериям, при этом проявление симптомов отличается выраженностью, серьезностью вторичных последствий.

- А вообще, каким образом формируется зависимость от игры?

- Формирование зависимости связано с вопросом изменений в так называемой «системе поощрения» в головном мозге. Игры стимулируют выработку дофамина (гормона удовольствия и счастья – прим. авт) и вызывают постепенное привыкание. Игровое поведение начинается ассоциироваться с тем, что приносит удовольствие, легкость, позволяет уйти от проблем, за границы жесткого режима рутины. Игра начинает использоваться первоначально как средство облегчения состояния, постепенно становясь единственно возможным источником радости. Далее игра становится самоцелью, а не средством снятия стресса и кратковременным способом ухода от рутины.

- Стоит ли родителям контролировать увлечение ребенка видеоиграми?

- Здесь нужно понимать, что запрет часто хуже невмешательства. Не надо отключать детям интернет. Увлечение играми - чаще всего нормативный возрастной этап. Проблемы ребенка изначально не в интернете или конкретном гаджете, а в недостатке возможностей для того, чтобы как-то реализовать себя, почувствовать успешным, получить признание и т.д.

- Ваши советы – как отвлечь подростков от игр?

- Не нужно стараться отвлекать, если это находится в пределах нормы. Когда подросток справляется со всеми своими текущими и важными по возрасту задачами, то проблемы нет. Здесь лишь можно порекомендовать больше общаться с детьми и быть самим интересным и значимым авторитетом. Не подавлять интересы и устремления ребенка, а поощрять его начинания. Желательно в течение всего периода детства и юности родителям активнее интересоваться делами, переживаниями, интересами, успехами и неуспехами своего ребенка.

- Многие детсадовцы сейчас подсажены на игры – постоянно сидят в гаджетах. Что посоветуете делать в таких ситуациях?

- Обычно детсадовцы увлекаются гаджетами из-за нежелания, неумения родителей общаться с детьми. Здесь важно изначально понимать, как важны для ребёнка настоящие книжки, живое общение и совместные игры. С другой стороны, если ребенок уже «подсажен» на игры, то запрещать не стоит, это чревато самыми негативными последствиями. Используйте склонности и интересы ребенка, чтобы сформировать новые увлечения.

- Кто больше подвержены игровой зависимости – подростки или взрослые?

- Здесь скорее вопрос не возраста, а поколения. Поколение, которое на «ты» с гаджетами, - это, конечно, молодежь. Если уже говорить не об увлечении, а о зависимости, как диагнозе, то заболеть может любой человек. Однако психика подростков более уязвима к разного рода искажениям из-за того, что личность ещё продолжает развиваться.

- Есть ли плюсы у видеоигр?

- Да, ведь игра - это средство для отдыха, расслабления, переключения внимания от повседневных дел и др. Если видеоигра используется для развития, общения, как средство достижения значимой цели (например, сделать домашнее задание, лучше понять тему урока), для того, чтобы обсудить результат со сверстниками, то поведение не является патологическим. Также от игровых увлечений есть и косвенная общественная польза. Когда дети стали больше времени проводить в интернете за играми, снизился уровень детско-подростковой преступности.