Крещение-2022. В официальной барнаульской купели – столпотворение

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января отмечается праздник Крещения Господня. Пробки по дороге к единственной официальной в Барнауле купели образовались уже ближе к полуночи. Азартных любителей окунуться в крещенской студеной водице не остановили ни долгая дорога, ни столпотворение на ледяном берегу, ни призрак опасного вируса, бродящего в отсутствии социальной дистанции.

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Народу была тьма, - рассказывает фотокорреспондент Комсомолки» Олег Укладов, побывавший у «пионерской купели». - Я приехал туда в 23.00 и процесс уже шел полным ходом. Уезжал во втором часу, еле выехал. Сплошная пробка из авто по дороге. Хорошо, что полиция дежурила и разруливала.

По словам нашего фотокора, полицейские и спасатели разруливали и хаос на льду и помогали, как могли, рядом находились и медики, но действо все равно напоминало дикий пляж.

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Трудно удержать стихию, не всегда трезвую. Люди заходили в воду, по двадцать, а то и по тридцать человек, кто-то поскальзывался… - рассказывает Укладов.

Если бы за всем этим азартным прыганием в воду наблюдали инопланетяне, они бы, пожалуй, решили, что барнаульцы погружаются в горячий источник, потому что пара от ныряльщиков было так много, что купель напоминала больше не Иордань, а чан с кипящей водой (котел для грешников?).

Всего в крае в январе 2022 официально открыто 40 купелей. Во всех храмах идут торжественные Богослужения в честь большого православного праздника.

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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