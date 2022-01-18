В Бийске выбросившую новорожденную дочь с 7 этажа мать признали невменяемой

Трагедия произошла еще летом, сейчас суд вынес решение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске мать, которая выбросила 3-месячную дочку с 7 этажа, признали невменяемой. За покушение на убийство ребенка (ч.3 ст.30 и п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) ее освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сообщает краевая прокуратура.

- Бийским городским судом Алтайского края вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 33 – летней местной жительницы, - сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 27 июля прошлого года. Тогда жильцы дома обсуждали, что ее бросил не то муж, не то сожитель, и она кричала, стоя на балконе: «Андрей, Андрей!». Женщина рыдала и просила возлюбленного вернуться - в тот день он пришел забрать свои последние вещи.

Удивительно, но упав с 7-го этажа девочка отделалась лишь ушибами – ей вовремя оказали помощь медики. После выписки из больницы девочку поместили в бийский «Дом ребенка». Похоже, что ни отцу, ни другим родственникам ребенок оказался не нужен.

- Прокуратурой предъявлен иск о лишении женщины родительских прав, который в настоящее время по существу не рассмотрен, - рассказали в краевой прокуратуре.

Возможно, трагедии можно было избежать, если бы вовремя сработали ответственные органы. Прокуратура нашла нарушения в их работе, в связи с чем внесены представления в КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Бийска» и органы внутренних дел. По результатам их рассмотрения пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Постановление суда в законную силу не вступило.

В 2008 году в Рубцовске произошел аналогичный случай. Психически неуравновешенная мать выбросила из окна квартиры на пятом этаже свою восьмилетнюю дочь. После этого она спустилась на улицу, увидела, что девочка еще жива, подняла его и снова сбросила из окна. Школьница от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее мать пыталась покончить с собой, но выжила.

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по словам очевидцев, в этот момент в квартире находился старший ребенок женщины. Мальчику не больше шести лет. Редакция обратилась за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Казанцевой, чтобы узнать о судьбе несовершеннолетнего (далее).