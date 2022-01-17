На Алтае пьяный полицейский устроил ДТП

По факту происшествия проводится служебная проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в результате ДТП пострадал 35-летний полицейский. Его госпитализировали в больницу с рваными ранами лица. Все произошло около полуночи 16 января в селе Быстрый Исток. Об этом КП-Барнаул сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- За рулем находился техник-криминалист межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Проведено медосвидетельствование, установлено опьянение, в выдыхаемом воздухе обнаружено 1,254млг/л алкоголя, - рассказал собеседник.

Мужчина двигался по улице Советска. В районе дома №37 на Lada Priora. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение пешеходной дорожки. С рваной раной левого надбровья и в области переносицы его доставили в местную больницу, где медики оказали ему помощь.

В момент ДТП полицейский находился вне службы. Мужчина служит в органах с 2009 года, в должности техника-криминалиста с 2016 года.

В пресс-службе краевого управления факт подтвердили, назначена проверка, по результатам которой будет принято соответствующее законное решение. Предварительно известно, если вина сотрудника будет подтверждена, его уволят из органов по отрицательным мотивам, его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в 2021 году в регионе произошло 119 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В результате 38 человек погибли и 159 получили травмы.

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