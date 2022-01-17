На Алтае первоклассница сломала бедро и плечо, скатившись с горки

Дети часто травмируются страдают на неорганизованных горках Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние праздники закончились для семилетней жительницы Бийска больничной койкой. Катаясь с горки, девочка сломала бедро и плечо. Ей предстоит сложная операция. Сейчас ребенок проходит лечение в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства в Барнауле.

«Бублик» врезался в дерево

Семья с детьми как обычно пошла кататься с горки, но в этот раз произошло несчастье – «бублик» развернуло и он на скорости влетел в дерево.

– Перед нами было много детей и все катались. Дочь села на большой «бублик» с братом, их развернуло спиной вперед на высокой скорости. Получилось так, что в итоге врезались в дерево, – говорит мама пострадавшей девочки.

Родители сразу же вызвали скорую помощь, медики приехали быстро. Мальчик не получил серьезных травм, а вот его сестре повезло меньше – у нее перелом плеча и бедра. Вскоре девочку доставили в местную больницу, где оказали помощь. Через десять дней ребенка перевезли в Барнаул, чтобы провести сложную операцию.

– Мы катаемся на этой горке всегда, но такое произошло впервые, – говорит мама пострадавшей девочки. – Это послужило уроком для нас и для многих других людей.

Абсолютно неуправляемый снаряд

Только с ноября по декабрь в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства с различными травмами обратились более 100 человек. Некоторые из них пострадали из-за катания с горок на «бубликах».

– Дети особенно страдают на неорганизованных горках, которые сделаны кустарно. В этих местах больше думают не о безопасности, а развлечении. Как правило, подобные места не оборудованы бортиками и дети улетают с ледянок и «бубликов» в абсолютно в хаотических направлениях, получают серьезные травмы, – пояснил Александр Шмат, врач травматолог-ортопед.

В травматолого-ортопедическом отделении сейчас лечатся 53 пациента, 12 из них пострадали на «бубликах».

– «Бублик» – абсолютно неуправляемый крупнокалиберный снаряд, – рассказывает Александр Шмат. – По большому счету – это частный случай санок, а санный спорт не просто так вынесен в олимпийские виды спорта и является одним из наиболее технически и физически сложных зимних видов. Управиться с этой штукой крайне сложно. Я бы посоветовал не выбирать людям «бублики» для катания или же кататься делать это в специально подготовленных местах.

Какие травмы получают дети

Наиболее частая травма при катании с горки – компрессионный перелом позвоночника. Также дети получают переломы верхних конечностей. На третьем месте – травмы голени и бедра.

– Важно не забывать, что чем ниже скорость, тем менее сильным будет удар, банальная физика. Неважно, как он произошел – при прыжке или столкновении с каким-то препятствием, – резюмировал врач.

Ранее мы писали о том, что Сергей Свиридов, врач травматолог-ортопед краевой клинической больницы скорой медицинской помощи также предупреждал об опасности катания с горок на «бубликах».

– Пострадавшие пациенты говорят мне, что больше никогда на них не сядут. Скорость очень высока, при этом остановить «бублик» невозможно – это фактически «снаряд смерти», – подчеркнул Сергей Свиридов.

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