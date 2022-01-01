«Снаряд смерти»: как не получить травмы на горках и чем опасны «бублики»

Привычное катание с горок также может привести к травмам Фото: Александр ЖМУЛИН

В новогодние праздники традиционно растет число людей, которые получают травмы. О том, как сохранить свое здоровье рассказал Сергей Свиридов, врач травматолог-ортопед краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Спешить не стоит

– Самый главный враг новогодних праздников – это спешка, – говорит Сергей Свиридов. – Все торопятся быстрее купить подарки и продукты, выбегают на улицу, поскальзываются и получают травмы.

Эксперт рекомендует выбирать качественную удобную обувь, которая не скользит. Можно купить специальные накладки. Также не следует торопиться.

Кроме того, по статистике некоторые жители региона получают травмы, когда наводят порядок. Пожилые люди часто падают, когда встают на стулья или столы, чтобы дотянуться до полок и поверхностей, расположенных наверху. Травматолог советует пенсионерам не перенапрягаться и по возможности просить помочь молодых родственников.

– Не нужно ставить табуретку на табуретку, забираться куда-то ввысь. Такие действия часто приводят к падениям и травматизму, – подчеркнул Сергей Свиридов.

«Снаряд смерти»

Привычное катание с горок также может привести к травмам. Часто человек съезжает с высокой скоростью на «бубликах» и может навредить как себе, так и окружающим.

– От «бубликов» никто не хочет отказываться пока не получил травму. Пострадавшие пациенты говорят мне, что больше никогда на них не сядут. Скорость очень высока, при этом остановить «бублик» невозможно – это фактически «снаряд смерти». Можно получить травмы шейного отдела позвоночника, множественные травмы конечностей, – рассказал врач.

Специалист посоветовал выбрать «ледянку», потому что она не набирает такую скорость.

Обращаться за помощью сразу

В случае получения травмы медики советуют не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. В состоянии алкогольного опьянения не все понимают серьезность травмы и надеются, что боль утихнет. Затягивание визита в травмпункт может быть опасно и привести к различным осложнениям.

– Если боль не проходит, появился отек, то необязательно сразу же вызывать скорую помощь. Можно самим обратиться в травмпункт, – отметил Сергей Свиридов. – Доктор осмотрит, сделает рентген и окажет необходимую помощь.

По статистике с каждым годом в России уровень травматизма растет примерно на 10%, поэтому следует быть особенно внимательными и осторожными. Зимой число пациентов, которые обращаются к травматологу, увеличивается примерно в 2-3 раза в сравнении с другими временами года. Многие получают травмы из-за алкоголя.

– Человек теряет самоконтроль, нарушается координация движений и очень легко упасть, – объясняет травматолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что резкое похолодание и лед на дорогах – основная причина зимних травм. В такие дни количество обращений в медучреждения региона достигает максимальных значений. Всего с начала зимы из-за гололеда в регионе уже пострадали более 2 тыс. человек.

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