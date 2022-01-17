На Алтае спасают кота, который зимовал в садоводстве и лишился передних лап

Животному уже дали «говорящую» кличку – Валлаби Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Оставили люди котика на даче, отвалились у котика две лапы – не иначе… Хорошо, что и в этой истории, как и в стихотворении Агнии Барто, нашлись те, кто котика не бросил, потому что он хороший… Сейчас животное выхаживают в барнаульском приюте «catshelp22». Подробности - в нашем материале.

Поигрались и бросили - нередко такая участь ожидает дачных котов. Летом люди их прикармливают, заботятся, а зимой уезжают, оставив за ненадобностью. Один из таких замерзающих бедолаг приполз в садоводство «Силикатчик». Утром котика без двух передних лап нашли в одном из сараев – кадры, честно скажем, не для слабонервных. Оттуда его перевезли в частный приют «catshelp22».

- Мы не смогли его оставить в садоводстве несмотря на то, что приют переполнен. Съездили, забрали котейку и сразу отвезли в клинику. Казалось, что его лапы в мясорубке побывали. Мы можем только предполагать, что он попал под поезд, так как рядом железнодорожные пути, или в капкан, - рассказывает основатель приюта «catshelp22» Юлия Шелковникова.

Сейчас кот находится в стационере в ветеринарной клинике «Альмавета». После рентгена ветврачи приняли решение об ампутации передних лап, вернее того, что от них осталось. Операция прошла успешно, но состояние животного все еще тяжелое: его кормят через шприц, вставили катетер, так как он перестал сам мочиться из-за застуженного мочевого пузыря. Животному уже дали «говорящую» кличку – Валлаби. Так называют сумчатых животных с короткими лапками, чуть меньше кенгуру. Теперь котика ждет долгая реабилитация в ветклике.

- Снимки мы отправили в ветклинику «Бэтс» в Новосибирске. Валлаби – крупный кот, поэтому без передних лап он не сможет ходить, понадобятся протезы. Делают их в Новосибирске, но стоимость очень высокая: две лапы обойдутся в 80 тысяч рублей. Еще нужно сделать КТ – это 7 тысяч рублей, плюс оплатить стационар. Сами мы такие расходы не потянем, поэтому открыли сбор, - рассказывает Юлия Шелковникова.

Животному уже дали «говорящую» кличку – Валлаби Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на подготовку к протезированию, самое важное сейчас – собрать необходимую сумму. Как рассказывает Юлия, через несколько дней на этом же месте нашли еще одного котика с перебитыми фалангами пальцев. Так как они начали гнить, их тоже придется удалить. В этом же садоводстве сейчас замерзает еще пять котов: у одного обморожен хвост, у другого его нет вообще. Их тоже планируют забрать в приют. О том, как помочь Валлаби и другим котам, можно почитать в социальных сетях на странице кошачьего приюта.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС спасли и приютили замерзающую собаку, которая попала под колеса автомобиля и не могла пошевелиться в Благовещенке. Животному дали кличку Искра.

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