В Барнауле выставочный зал музея «Город» закроется на реконструкцию

Из бюджета города будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта культурного учреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выставочный зал музея «Город» будут реконструировать. Такое решение было принято на встрече членов алтайской организации «Союз художников России» с мэром Барнаула Вячеславом Франком. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С этим выставочным залом знакомы почти все барнаульцы, только за 2021 год в нем прошло 16 масштабных выставок (в том числе «Аз.Арт. Сибирь», «Музей иллюзий», персональные выставки И.Ильющенко «13+1», П.Широва «Страстное молчание» и т.д.). Художники пришли к выводу, что на сегодняшний день городу необходимо современное творческое пространство, в котором будут проходить не только выставки, но и разные творческие встречи, мастер-классы, просветительские лекции и т.д. Мэр Барнаула Вячеслав Франк поддержал эту идею. С его слов, из бюджета города будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта культурного учреждения.

- При разработке проекта нужно учесть техническое оснащение зала, предусмотреть установку в нем современного мультимедийного оборудования. Важно интегрировать эту площадку в образовательный процесс, чтобы приобщать школьников и студентов Барнаула к творчеству, - отмечает Вячеслав Франк.

Кстати, в ходе встречи с творческой интеллигенцией команда администрации Барнаула посетила выставку работ алтайского художника Пиргельди Широва «Страстное молчание». На полотнах мастера изображены знакомые всем барнаульцам места города, также в лейтмотивах многих картин есть колоритные туркменские мотивы.

Добавим, что 15 января в выставочном зале впервые откроется мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» с движущими полотнами. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.

- Это выставка совершенно нового формата: зрители окажутся окруженными огромными 3-6 метровыми полотнами Ван Гога, оживающими прямо на глазах. Она создана с применением современных проекционных технологии , анимации, где сотни изображении будут показаны на огромных экранах в сопровождении произведении классической музыки, - рассказали в выставочном зале.

Справка КП: АКО ВТОО «Союзу художников России» в 2021 году исполнился 81 год. На данный момент в объединении состоит 143 человека. Они преподают в образовательных учреждениях, активно участвуют в творческой жизни города Барнаула и Алтайского края. Художники проводят мастер-классы, читают лекции, участвуют в конференциях, создают статьи и монографии об изобразительном искусстве.

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