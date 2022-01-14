Глава Республики Алтай лично провел мальчику из села экскурсию по Красной площади

Глава региона встретился с семьей мальчика на Красной площади Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин исполнил новогоднее желание девятилетнего Матвея из села Ильинка Шебалинского района. Мальчик мечтал в первый раз в жизни полетать на самолете, побывать в Москве и увидеть Красную площадь.

– Накануне Нового года Олег Хорохордин поздравил Матвея по видеосвязи и пообещал, что сам проведет для него экскурсию по главной площади столицы России, – рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Обещанное Хорохордин исполнил. Матвей с мамой и бабушкой попал в Москву и прошелся по главным достопримечательностям столицы. Глава региона встретился с семьей на Красной площади. Он рассказал мальчику историю этого места, показал ему исторический музей, храм Василия Блаженного, Спасскую башню Московского Кремля и другие достопримечательности столицы.

– Мечта моего сына сбылась, мы очень счастливы, большое вам за это спасибо. Верьте в свою мечту, верьте в чудеса, они исполняются, — сказала мама Матвея Луиза Аргокова.

Напомним, ранее «КП» писала, какие новогодние желания детей исполнил Виктор Томенко и другие чиновники Алтайского края.

Справка

«Елка желаний» - всероссийская благотворительная акция. Принять в ней участие могут дети от 3 до 17 лет включительно с ограниченными возможностями здоровья инвалидностью, сироты, а также проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В рамках акции могут быть исполнены как материальные желания – покупка цифровой техники, одежда, игрушек, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, так и нематериальные – поездки, встречи и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие мечты загадали дети на «Елке желаний» в Барнауле

Самый популярный запрос - тюбинги для катания (подробнее)