На Алтае комнаты примирения спасли 30 браков

В органах ЗАГСах города Барнаула парам оказывают и психологическую помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медиаторы помогли сохранить брак 30 семейным парам. Пока это капля в море (за 2021 год в крае распалось 10 435 семейных пар), но многие полагают, что потенциал медиации гораздо выше. Об этом КП-Барнаул сообщили в управление юстиции региона.

- В 2021 году проведено 30 медиаций. Все они закончились примирением. Большая часть конфликтов между супругами связана с разногласиями в вопросах распределения семейных обязанностей, семейного бюджета и воспитания детей, - рассказали в управлении.

Процесс медиации подразумевает участие специалиста, который призван разрешать конфликты с помощью медиативных процедур. Он участвует как третья, нейтральная, незаинтересованная сторона. В процессе переговоров медиатор помогает конфликтующим сторонам понять интересы свои и противника, определить занимаемые позиции.

- Также медиатор подводит стороны к поиску конструктивного решения спора, приемлемого для обеих сторон, и помогает сторонам взглянуть на их проблему, как бы со стороны, чтобы они могли лучше увидеть свои интересы и потребности друг друга, понять, чем они мотивируют свою позицию и ожидаемый ими исход конфликта, - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в органах ЗАГСах города Барнаула парам оказывают и психологическую помощь. Обратиться за ней могут все, кто оказался в кризисной ситуации (развод, предразвод, смерть близкого, одиночество и другие кризисные ситуации). Помощь оказывается бесплатно.

Справка КП

Комнаты примирения действуют в Барнауле с 2018 года в органах ЗАГСа. Записаться на прием к семейному медиатору можно по телефону 8-903-991-29-47 или лично в одном из органов ЗАГС города Барнаула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЗАГС будет работать в алтайском перинатальном центре «ДАР»

Он появится там уже 1 февраля (подробнее)