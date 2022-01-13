В Рубцовске отца и сына поймали на продаже героина

Возбуждено уголовное дело по пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске правоохранители задержали мужчин, которые занимались хранением и сбытом наркотиков. У них дома сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения «Гром» изъяли 15 граммов героина. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

- По предварительной информации, подозреваемые, отец с сыном 1970 и 1999 годов рождения, а также мужчина 1975 года рождения, который проживал вместе с ними и помогал в ведении домашнего хозяйства, занимались противоправной деятельностью на протяжении 2021 года. Официально никто из них не был трудоустроен, - пишет ведомство.

Во время обыска правоохранители изъяли не только пакет с наркотическим веществом, но и 270 тысяч рублей, вероятно, вырученных от продажи наркотиков. Вещество мужчины хранили в одной из хозяйственных построек на территории двора. Также у них были изъяты электронные весы, упаковочные материалы, сотовые телефоны, три автомобиля.

Полицейские установили, что мужчины продавали наркотические веществам исключительно «проверенным лицам», жителям Рубцовска, а те в свою очередь могли уже быть посредниками, приобретая наркотики для передачи третьим лицам.

Также во время обыска правоохранители предположили, что для того, чтобы получать большую прибыль от продажи наркотиков подозреваемые подмешивали к героину разные примеси. Эксперты провели исследование и подтвердили эту версию.

- Следственным отделом МО МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере», - пишет ведомство.

На данный момент суд избрал меру пресечения для подозреваемых в виде заключения под стражу. Сейчас выясняются обстоятельства противоправной деятельности, также устанавливаются возможные причастные лица к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Барнауле будут судить 33-летнюю женщину, которая подсадила на наркотики несовершеннолетнюю дочь, заверяя ее тем, что вещество не вызывает привыкания. После очередного приема у 10-летней девочки начались галлюцинации, ее госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле женщина подсадила на наркотики свою 10-летнюю дочь

От веществ у девочки начались галлюцинации (подробнее)