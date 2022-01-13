В Барнауле подросток украл 20 тысяч рублей из автоматов с игрушками

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже Фото: Олег УКЛАДОВ

В новогодние праздники в Барнауле поймали 14-летнего подростка, который промышлял кражами из автоматов игрушек. Пушистых обитателей аппаратов юноша не трогал, зато денежки с радостью из них вытаскивал, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По информации канала, молодой человек взламывал купюроприемники в аппаратах, установленных в разных торговых центрах и магазинах краевой столицы. Всего ему удалось раскурочить шесть автоматов и вытащить деньги на общую сумму 20 тысяч рублей!

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подростка за совершение серии краж (158 УК РФ), ибо ответственность по этой статье наступает с 14 лет, - отмечает автор канала.

Кстати, по информации источника «Комсомолки», с прошлого года юноша стоит на учете в органах профилактики за аналогичное преступление.

Напомним, в конце прошлого года два 18-летних барнаульца попались на краже игрушек из такого же автомата. Всего из аппарата мужчины вытащили игрушки на 3,6 тысячи рублей. Задержать подозреваемых удалось, благодаря камерам видеонаблюдения. Они рассказали, что, будучи нетрезвыми, решили прогуляться до магазина. Один из юношей увидел автомат с игрушками, решил поиграть и, вытащив одну, просадил там все свои деньги. Когда парень вернулся в реальность и понял, что денег больше нет, он разозлился и решил сорвать злобу на автомате – несколько раз ударил по стеклу, от чего то треснуло. А товарищ драчуна решил не упускать возможность и, отогнув стекло, вытащил все игрушки. Парни раскалялись и пообещали вернуть похищенное и компенсировать ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мягкие игрушки из автомата стали добычей двух юных воришек на Алтае

Один из парней «разнес» автомат, а другой – вытащил содержимое (подробнее)