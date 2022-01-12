В Барнауле продают «экзотический корень» с тремя камнями за 220 тыс рублей

По словам автора объявления, корень был найден у подножия горы Белуха. Скриншот объявления на Avito

«Сталинская» настольная лампа, самовар 19 века, монеты царской России, необычная коряга - «Комсомолка» собрала подборку самых необычных товаров, которые выставили на продажу жители Барнаула.

«Экзотический корень»

Хотите стать обладателем силы, здоровой и мощной энергии? Пожалуйста – покупайте «экзотический корень» с тремя камнями, который продает житель Барнаула. По словам автора объявления, корень был найден у подножия горы Белуха. Просят за него 220 тысяч рублей.

«Наркомовская лампа»

Советскую лампу 1930-50 годов продают в Барнауле за 79 тысяч рублей. В объявлении написано, что экземпляр оригинальный. Подобные лампы были предназначены только для кабинетов первых народных комиссаров промышленности СССР, которых называли «наркомами», поэтому и лампу в народе прозвали «наркомовской». Изделие имело высокое идеологическое значение, потому что на ней было изображена патриотичная эмблема «Серп и молот». Отметим, что выпускали такие лампы в ограниченном количестве, что делает такую находку раритетной.

Редкие монеты

Для барнаульских нумизматов тоже есть несколько интересных объявлений. За 500 тысяч рублей продают необычный рубль-«перевертыш». Как отмечает автор объявления, это очень редкий заводский брак – «перевертыш» на 180 градусов. Монета 1992 года выпуска.

Также в столице Алтайского края продают пятирублевую монету царских времен за 50 тысяч рублей. Год выпуска «пятака» – 1989. В объявлении написано, что раритет сохранился в хорошем состоянии.

Предметы интерьера

На продажу в Барнауле выставлен раритетный буфет за 250 тысяч рублей. Он состоит из шкафчика со стеклянными дверцами, тумбочки и нескольких кресел, в том числе с кожаной отделкой. Весь буфет мастерски вырезан из натурального дерева, как говорится в объявление, все предметы привезены из Европы, но год изготовления, к сожалению, не указан.

Также в числе необычных лотов - карандашница, которую очень часто на аукционах называют «Мальчик с фруктом» или «Мальчик чистящий апельсин». Ее высота – 37,5 сантиметров. Цена - 650 тысяч рублей. В объявлении указано, что карандашница изготовлена на фарфоровом заводе «Гарднера» в начале 20 века..

За 65 тысяч рублей барнаульцы готовы продать чуть ли не музейный экспонат - редкий «самовар-рукомойник-умывальник», изготовленный в конце 19 века. Изделие сделали по специальному заказу в селе Кукмор известный мастер Александр Володин. Его вместительность – 20-25 литров.

Искусные цветные фужеры «faberge» продают за 134 тысячи рублей. Они упакованы в оригинальную коробку. В набор входит четыре фужера: красный, желтый, зеленый и синий цвет.

Коллекции

В Барнауле выставили на продажу коллекцию марок за 1 млн рублей. Филателия оформлена в специальном альбоме из 24 страниц, причем каждая страница посвящена определенной теме: животные, полет человека в космос, виды спорта, исторические личности и другое. Коллекцию марок начали собирать с 1986 года.

По 50 тысяч просят за коллекции птичьих яиц и бабочек. В первую входят яйца кречета, балобана, сапсана, пустельги. Во вторую - 8 коробок со 166 бабочками, собранными на Алтае.

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По словам автора, книги в коллекции - от издательства “Росмэн” (подробнее)