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Общество9 января 2022 11:09

В Алтайском крае продают коллекцию книг о Гарри Поттере за 10 тысяч рублей

По словам автора, книги в коллекции - от издательства “Росмэн”
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Автор продает коллекцию книг за 10 тысяч рублей. Скриншот объявления на Авито

Автор продает коллекцию книг за 10 тысяч рублей. Скриншот объявления на Авито

В Алтайском крае продают коллекцию книг о Гарри Поттере. За издание от “Росмэн” автор просит 10 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Авито.

С приходом новогодних праздников интерес к книгам про юного волшебника значительно вырос. Цена объясняется тем, что перевод от издательства “Росмэн” признан одним из лучших. Именно эта компания вывела Гарри Поттера на российский рынок, а в 2013 году издательство книг прекратили. Поэтому найти целую коллекцию книг от “Росмэн” - это роскошь.

На сайте можно найти не только предложения о продаже коллекции целиком, но и отдельными экземплярами. Цена за одну книгу варьируется от 500 до 1800 рублей.