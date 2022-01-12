Конкуренции нет. Кому проще всего найти работу в Алтайском крае

Лидером по числу открытых резюме в крае стала сфера «Начало карьеры, студенты» Фото: Олег УКЛАДОВ

В декабре в Алтайском крае на 38% выросло число вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, какие специалисты требуются чаще всего, а кому крайне сложно найти работу, рассказали аналитики hh.ru.

Больше всего вакансий алтайские работодатели разместили в сфере «Продажи» – на них пришлось 26% от всех предложений о работе. На втором месте по числу предложений оказались специалисты сферы производства и водители. Также часто компании публикуют вакансии в сфере строительства, медицины и фармацевтики, административного персонала, информационных технологий, а также туризма.

Лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты». Эту категорию указали четверть соискателей в регионе. В целом, заинтересованность жителей в работе совпадает с предложениями на рынке труда. Больше всего резюме было опубликовано в сферах продаж и администрирования персонала.

– Проще всего в Алтайском крае найти работу медикам, строителям и специалистам по недвижимости, а также представителям рабочего персонала – здесь конкуренция почти отсутствует, и на одну вакансию приходится не больше одного резюме. Данные специальности входят в число дефицитных, – рассказала Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь,

Труднее всего найти работу начинающим специалистам и топ-менеджерам. На одну вакансию для специалистов без опыта работы приходится, в среднем, 6,5 резюме. Примерно с тем же количеством конкурентов сталкиваются управленцы и руководители.

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