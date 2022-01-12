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Происшествия12 января 2022 7:09

Версии расстрела табуна лошадей на Алтае: убить животных могли для развлечения или из мести

Стали известны версии расстрела табуна лошадей на Алтае
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Неизвестные расстреляли табун лошадей из винтовки

Неизвестные расстреляли табун лошадей из винтовки

Для поиска расстрелявших табун лошадей в Алтайском крае отморозков создали специальную группу из следователей экспертов и оперативников. За ходом расследования следят на всех уровнях, начиная от главы алтайской полиции и заканчивая Госдумой. Рассказываем, какие есть версии расстрела табуна лошадей на Алтае.

ЧП произошло на новогодних праздниках (точная дата еще устанавливается) в урочище между селами Солоновка и Камышенка, где животные паслись. Живодеры не пощадили ни кобыл, ни жеребят – их убивали методично, стреляя под лопатку в сердце. Хозяин, который живет в Алексеевке Петропавловского района, обратился в полицию 9 января, по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Стреляли из винтовки

На опубликованном в социальных сетях видео запечатлены следы от пуль – ровные и без следов крови. По данным источника КП-Барнаул, скорее всего, стреляли из винтовки. Отсутствие крови может быть вызвано разными причинами.

- Если пуля прошла на вылет, кровь шла из выходного отверстия. Кровь могла пойти вовнутрь. Даже при ножевом ранении не всегда выходит наружу. Ну и не стоит сбрасывать со счетов мороз. Думаю, скоро виновных установят. Там на месте очень опытные сотрудники работали, - рассказал собеседник.

Полицейские попробуют установить стрелявших по пулям и гильзам, также есть возможность проверить, кто находился в том районе, используя данные с сотовых вышек.

- Мы не нашли гильз, но вытащили из туш несколько пуль. Стреляли из нарезного оружия, - рассказал местный житель Павел.

Официальную версию полиция пока не озвучивает, сейчас основные усилия направлены на установление стрелявших. "Комсомолка" поговорила с некоторыми сотрудниками и местными жителями и на основе этого составила свой список версий.

Версия первая: из хулиганских побуждений

Кровавую бойню могли устроить для развлечения – из хулиганских побуждений.

Эту версию нельзя скидывать со счетов, но характер ран говорит о том, что действовал профессионал, хорошо знающий анатомию животных и их повадки, выдержанный.

- Судя по всему, животных методично отстреливали. Эти люди, а я думаю, их было несколько человек, знали куда стрелять – под лопатку, в сердце. Вплотную к ним не подъезжали, поэтому они и не разбежались – произвели несколько выстрелов, животные отошли, стрелки подъехали ближе. И это точно не охотники – никому из них и в голову бы не пришло уничтожить такое количество животных и бросить их, - считает экс-начальник участка Госпромхоза «Салаирский» крайохотуправления Александр Козловских.

Версия вторая: из мести

По деревне пошли слухи, что хозяин табуна незадолго до ЧП с кем-то сильно поругался. Но сам хозяин это отрицает – он живет обособлено, и настолько плохих отношений у него ни с кем не было.

Еще одно предположение – его животные вытоптали и «поели» урожай, и кто-то мог затаить обиду.

- У него установлен электропастух и летом за лошадьми смотрит человек. А зимой кому они могли навредить? Там где их нашли - пашня. Никаких озимых там не было. Да и что они могли сделать, у нас ведь и косули ходят – что теперь во всех стрелять, - рассказал КП-Барнаул местный житель, попросивший не называть его имени.

Версия третья: происки конкурентов

Ущерб от уничтожения лошадей хозяин оценил примерно в 5 млн рублей. Для восстановления поголовья потребуется много лет и сил. Однако мужчина уверен, что это не происки конкурентов.

- У нас занимается разведением лошадей всего несколько человек, мы друг другу абсолютно не мешаем. Места хватает всем, - говорит хозяин погибших животных Николай Дроков.

Версия четвертая: зависть

Случаи уничтожения животных в этом районе встречаются не в первый раз. Причем стреляют в скот без всякой причины.

- Это длится уже несколько лет. Периодически кто-то стреляет в животных, но пакостника так и не нашли, - говорят местные жители.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества).

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