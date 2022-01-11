Поттеромания: какие вещи из мира Гарри Поттера продают на Алтае и сколько они стоят

В январе спрос на книги и прочие атрибуты поттерианы вырос Фото: Анна Перевощикова

В первый день этого года мир вновь поверил в волшебство, благодаря выходу документального фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Целое поколение выросло на книгах и фильмах про «мальчика, который выжил». С выходом фильма в интернете поднялся настоящий ажиотаж, спрос на книги и прочие атрибуты поттерианы вырос. «Комсомолка» решила посмотреть, что продают жители Алтайского края, и сколько это стоит.

Книги

Самым популярным товаром из мира чародейства и волшебства остаются книги. Чаще всего встречается литература от издательства «Махаон», реже – «Росмэн», так как с 2013 года они перестали работать с книгами про юного волшебника. Примечательно, но именно «Росмэн» вывело книги про Гарри на российский рынок: за весь период работы с Джоан Роулинг (автор книг про Гарри Поттера, прим. ред.) у них вышло семь книг по основных частям и три дополнительных сборника.

Именно росменовский перевод считается лучшим, поэтому сейчас многие владельцы книг первого издания про Поттера гнут цены. Так, барнаулец продает полную коллекцию за 10 тысяч рублей. Стоимость за отдельные экземпляры достигает 1700 рублей.

А вот коллекцию книг от издательства «Махаон» оценивают в два раза дешевле – около 5 тысяч за всю коллекцию из семи книг. В Алтайском крае одну часть Гарри Поттера с рук можно купить за 300 рублей.

Есть и книги и с оригинальным переводом. Так, автор из Индустриального района Барнаула предлагает две книги про Гарри от издательства Bloomsbury.

- В идеальном состоянии, для настоящих ценителей, первое издание - 2005 и 2007 год. За одну книгу – 3 тысячи рублей, - пишет автор.

Кстати, на барнаульской вкладке «Авито» удалось найти еще один интересный экземпляр (осторожно, у тех, кто привык к профессиональному дубляжу фильмов или росменовскому переводу Гарри Поттера от названия данной книги может пойти кровь из глаз) - «Квидиш сквозь века».

- Вам интересно, откуда взялся Золотой Проныра, как появились Нападалы и почему на форме «Свигтаунских скитальцев» красуется мясницкий тесак? Прочтите «Квидиш сквозь века», бесценный труд, с которым почти никогда не расстаются юные квидишные болельщики, - говорится в описании книги. Только вот большинство фанатов поттерианы все-таки привыкли называть вещи своими именами: «Квидич» вместо «Квидиш» и «Золотой снитч» вместо «проныры»,

Волшебные шахматы

Еще одна интересная находка – волшебные шахматы. В них играло знаменитое трио Гарри, Гермиона и Рон во второй части - «Гарри Поттер и Тайная комната». Правда, если героям книги пришлось играть партию, двигая фигуры в два раза больше их роста, то для фанатов представлены миниатюры.

- Продам шахматы Гарри Поттера. Вся коллекция с журналами, которые обучают игре. Многие фигуры на шахматной доске со звуком, батарейки меняются. В наборе есть ещё палочка. Состояние новое. Игра оригинальная - в магазине таких нет, - пишет автор объявления.

Стоимость данного лота – 9800 рублей.

А в барнаульском поселке Пригородный продают нарды и шахматы по Гарри Поттеру ручной работы за 15 тысяч рублей. Автор уверяет, что работы выполнены в единственном экземпляре.

Палочки и одежда

Наверняка каждый после просмотра Гарри Поттера мечтал получить свое письмо из Хогвартса. Теперь это мечта может стать явью – в Барнауле лично для вас могут изготовить собственное приглашение в школу чародейства и волшебства.

- Текст составлен на основе книги. Ставим сургучную печать с гербом школы. Очень приятная крафтовая бумага, - говорит автор. Одно письмо обойдется покупателю в 300 рублей.

Ну, и, как же волшебник обойдется без палочки? Если вам не удастся заглянуть в лавку Олливандера (магазин волшебных палочек, прим. ред.), то можете прикупить у жителей Алтайского края. За одну штуку они просят от 500 до 1700 рублей.

Во время учебы не обойтись без новой одежды. Как только распределяющая шляпа определит вас на факультет (Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй), то можете смело заказывать комплект из шарфа, шапки и перчаток в соответствующей тематике за 1200 рублей. Можно прикупить и студенческую мантию – цена составит от 1300 до 1990 рублей.

Кроме того, в Алтайском крае можно купить фигурки Гарри Поттера и других персонажей вселенной магии, деревянный сундучок для книг, стикеры, браслеты, футболки и так далее.

Главное, помните, что порой на сайтах объявлений орудуют последователи Волан-де-Морта, которые так и наровят вас обмануть. Они присылают ссылки для якобы оплаты товара, а потом со счетов несчастных покупателей воруют деньги. Будьте бдительны и не попадайте в ловушку мошенников!

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По словам автора, книги в коллекции - от издательства “Росмэн” (подробнее)