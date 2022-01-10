Морозы под 30 градусов накроют Алтайский край

Регион будет находиться под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно похолодает. В некоторых районах столбики термометров опустятся до отметок -28 градусов. Подробнее о том, какой будет погода в регионе «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В течение всей рабочей недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Установится спокойная морозная погода, преимущественно без осадков. По утрам возможны туманы, – отметила Людмила Юрьевна.

Ночью столбики термометров покажут от -18 до - 28 градусов. Днем ожидается -10…-15 градусов, в предгорьях до - 6 градусов.

В Алтайском крае потеплеет уже на выходных, 15 и 16 января. На смену антициклону на двое-трое суток придет западный циклон, поэтому температура воздуха повысится. Местами в южных районах возможна оттепель.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 11 по 13 января.

Вторник, 11 января

Ночью в крае ожидается -21…-27 градусов, местами до -17 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -10…-15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Среда, 12 января

Ночью в крае ожидается -18…-23 градуса, местами по западу до -28 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -12…-17 градусов, местами в предгорьях до -7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с

Четверг, 13 января

Ночью в крае ожидается -17…-22 градуса, местами до -27 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем в регионе столбики термометров покажут -14…-19 градусов, местами в предгорьях до -9 градусов. Местами по востоку небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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