Куда сдать елку после Нового года в Барнауле

Перед сдачей елку следует очистить от упаковки и украшений Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние праздники закончились, и многие жители Барнаула уже начали убирать елки из своих домов. Большинство просто выносит их на ближайшую мусорку, однако хвойные деревья можно утилизировать экологично. В мэрии рассказали, когда в краевой столице пройдет акция по сбору елок и как можно принять в ней участие.

Список пунктов приема елок в Барнауле

Для того чтобы хвойное дерево, оставшееся после празднования Нового года, правильно переработали, нужно доставить его к одной из точек сбора в Барнауле. Перед сдачей елку следует очистить от упаковки и украшений, потому что все это лишь помешает переработке.

Со 2 по 25 января стационарные точки приема хвойных деревьев работают у гипермаркетов «Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт,192а/1 (у летнего павильона «Сад»).

22 января в районах краевой столицы будут работать еще несколько точек сбора.

с 11:00 до 13:00

– Площадь Октября, «Зеленый сквер»

–ТРЦ « Гулливер Парк», Красноармейский, 51а

– Балтийская, 53

– Площадь Народная

C 11:30 до 13:30

–ТРЦ «ОГНИ»

Что сделают с деревьями?

Часть елок направят на подкормку животных. Хвоя – хорошее подспорье для конюшен и конных клубов зимой. Лошади с удовольствием едят ее, а также обгладывают кору стволов. Чаще всего собранного объема достаточно до весны. Кроме того, деревья привезут на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их используют в технологическом процессе производства плит MDF.

Добавим, что сбор елок в Барнауле проводит некоммерческая организация «Мусора.Больше.Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации краевой столицы.

– Эко-акцию барнаульцы и организации города с удовольствием поддерживают - с каждым годом количество участников растет. Первая акция по сбору елок прошла в январе 2018 года. На трех точках сбора удалось собрать 420 елок, все они были отправлены в конюшни на подкормку лошадям. В 2019 году горожане сдали на переработку почти в пять раз больше новогодних деревьев – 1970 штук. Результатом третьей эко-акции стало 4086 елок, четвертой – в 2021 году – уже 4932 дерева. В 2021 передали животным 1291 елку, остальные - на щепу, – отмечают организаторы.

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