Жительница Алтая перевела рекордную сумму биржевым мошенникам

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мошенники обманули 39-летнюю жительницу Шебалинского района на 3,2 млн рублей. Как отмечают в пресс-службе республиканского ГУ МВД, это рекордная сумма для региона.

– Предварительно установлено, что в поисках дополнительного заработка в сети Интернет сельчанка увидела рекламное объявление инвестиционной брокерской компании «Panteracaptrde», перешла по ссылке на сайт и заполнила анкету, – рассказали в МВД.

Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный, который назвал себя представителем компании по заработку на рынке ценных бумаг. Сельчанка купилась на обещания о высокой ежемесячной прибыли.

Первый шагом к богатой жизни должен был стать стартовый капитал на лицевом счете. Причем лжеброкер разъяснял, что от величины взноса зависит дальнейший заработок. Чем больше денег сейчас – тем больше их придет потом.

В течение двух недель потерпевшая вносила деньги на якобы биржевой счет. Часть средств пришлось взять в долг у знакомых. Самый крупный взнос составил 800 тысяч рублей. Всего женщина положила в копилку мошенникам 3,2 млн рублей.

Лжеброкер пообещал, что через несколько дней деньги вернутся в сумме, которая в несколько раз превышает первоначальный взнос. Однако для получения прибыли необходимо было внести еще 400 тысяч рублей. Только тогда сельчанка поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в полицию.

На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело, но личность мошенника и его местонахождение пока неизвестны.

Полицейские просят граждан быть более бдительными и критично относиться к предложениям быстрого заработка.

– Если у Вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка покупки-продажи ценных бумаг, валюты, инвестирования, а Вам предлагают быстрый и гарантированный доход - это повод насторожиться, – советуют правоохранители.

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