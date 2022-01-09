Барнаульские школьницы победили в конкурсе и перевели деньги в приюты для животных

Одной из победительниц стала девятиклассница из Барнаула Мария Ульянова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Новый год - отличная пора для добрых дел и веры в чудо. Так, одна из барнаульских языковых школ организовала благотворительный конкурс для детей. Выигрыш за победу в проекте ребята могли перевести в фонд помощи больным детям, приюты для животных или потратить деньги на семена для высаживания деревьев.

Как рассказали “Комсомолке” организаторы проекта, в будущем они планируют сделать проект традиционным, ведь идея участия в конкурсе не за призы, а за доброе дело для нуждающихся - это ли не чудо. Участники проекта должны были написать сочинение на английском языке про зимнюю красавицу - елку: описать историю её появления в семье, что она значит для родных, прикрепить фото и так далее.

- Тему мы выбрали не случайно, так как в каждой семье есть какие-то предметы или фото, которые пробуждают самые теплые воспоминания. Думаем, что родители охотно помогли своим детям с рассказами и подборкой фотографий. Мы получили 90 работ и много архивных снимков. Дети-победители по итогу сами выбирали фонд, куда пойдёт их выигрыш. Мы надеемся, что благодаря этому проекту люди захотят оказать посильную помощь нуждающимся уже по собственной инициативе, - отметили в языковой школе.

Одной из победительниц стала девятиклассница из Барнаула Мария Ульянова. О конкурсе девочка узнала в школе и сразу поняла, что хочет побороться за деньги для приюта бездомных животных. Наметить план сочинения ей помогла репетитор, а родители с радостью подсказали историю.

- Я заняла третье место в конкурсе, и изначально мой выигрыш должен был составить всего 5 тысяч рублей, но потом я узнала, что от меня частный приют “Бусинка” получил в два раза больше. Я раньше и сама переводила деньги в эту организацию, приют даже как-то помогал мне пристроить кошку, которые мы нашли в подъезде. В итоге мы оставили её у себя, - рассказала Мария.

Также победительницей стала еще одна школьница из Барнаула - Арина Орлова. Свой выигрыш девочка направила в барнаульский приют “Ласка”.

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