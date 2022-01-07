Губернатор поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с Рождеством

Встреча прошла в Барнаульском епархиальном управлении Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 6 на 7 января православные отмечали Рождество. Губернатор Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия со светлым праздником. Встреча прошла в Барнаульском епархиальном управлении.

Виктор Томенко и владыка обменялись подарками Фото: Олег УКЛАДОВ

- Владыка, от всей души поздравляю Вас со светлым праздником, хочу пожелать здоровья, благополучия, счастья в вашем служении всему православному народу, всем жителям Алтайского края, - обратился к митрополиту Виктор Томенко.

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Митрополит ответил губернатору:

- Спасибо, дорогой Виктор Петрович! Очень приятно ваше внимание и поздравление. В этот день радости о рождении Господа хотел бы пожелать Вам, чтобы он всегда помогал в Ваших трудах. Труды эти огромные, столь необходимые для нашего Отечества и Алтайского края, - сказал митрополит.

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор подарил митрополиту букет белых роз, а владыка Виктору Томенко - рождественскую икону и агнца. Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления.

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Также Виктор Томенко на своей странице в Instagram поздравил с Рождеством жителей региона. Он поблагодарил всех, кто совершает добрые дела и занимается благотворительностью, трудится на благо края.

- Этот день напоминает нам о таких добродетелях, как милосердие, сострадание, взаимопомощь. Мы с особой остротой чувствуем, как дороги нам родные и близкие, как важны добрые взаимоотношения с соседями, братская любовь к ближнему, что без взаимопонимания и единства наш мир хрупок и беззащитен, - отмечает губернатор.

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко и владыка обменялись подарками Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор вместе с митрополитом зажгли свечи у алтаря храма Барнаульского епархиального управления Фото: Олег УКЛАДОВ

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