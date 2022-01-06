Рождество в Барнауле 2022: расписание служб и богослужений

Барнаульцы будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в храмах Фото: Олег УКЛАДОВ

7 января православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Рождество. Все рождественские мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических правил - барнаульцы будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим, сообщили в Алтайской Митрополии. «Комсомолка» публикует расписание служб и богослужений на Рождество 2022 в Барнауле.

Александро-Невский собор (Антона Петрова, 221)

6 января:

17.00 - Всенощное Бдение, исповедь для желающих причаститься ночью;

23.30 - Начало Часов.

7 января:

00.00 - Ранняя Литургия;

08.40 - Поздняя Литургия, исповедь;

10.30 - Рождественский концерт в воскресной школе;

17.00 - Великая вечерня.

Димитриевский храм (Площадь Спартака)

6 января:

17.00 - Всенощное бдение;

00.00 - Божественная литургия;

7 января:

9.00 - Божественная литургия.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина,137)

6 января:

17.00 - Всенощное бдение;

23:30 - Царские Часы.

0:00 - Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста;

7 января:

9:30 - Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Никольский храм Барнаула (пр-т. Ленина, 36)

6 января:

17.00 – Всенощное бдение;

00.00 – Рождественская Божественная литургия.

Знаменский храм (Большая Олонская, 24)

6 января:

16.00 - Великое повечерие;

22.00 - исповедь;

23.30 - Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста;

7 января:

8.30 - Божественная литургия;

Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)

6 января:

17.00 – Всенощное бдение;

00.00 – Ночная Божественная литургия.

Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д.40)

6 января:

16.00 – Всенощное бдение;

23.30 – Ночная Божественная литургия.

Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка, ул. Надежды, 29)

6 января:

23.30 – Ночная Божественная литургия.

Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)

6 января:

16.00 – Всенощное бдение;

23.30 – Ночная Божественная литургия.

Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, Нагорный парк)

6 января:

17.00 – Всенощное бдение;

00.00 – Рождественская Божественная литургия.

Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)

6 января:

17.00 – Всенощное бдение;

00.00 – Ночная Божественная литургия.

Храм святителя Спиридона (село Санниково)

6 января:

17.00 - Всенощное бдение;

22.40 - исповедь;

00:00 - Божественная литургия;

7 января:

8.30 - поздняя Божественная литургия.

Храм Святой-Троицы (село Косиха)

6 января:

17.00 - Всенощное бдение;

22:40 - исповедь;

00.00 - Божественная литургия;

7 января:

8.30 - поздняя Божественная литургия.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (село Березовка)

6 января:

17.00 – Всенощное бдение;

22.00 – исповедь;

23:30 – Часы;

00.00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста;

8 января:

17.00 – Всенощное бдение;

9 января:

08.00 – Молебен с водосвятием и прошениями;

08.30 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.

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