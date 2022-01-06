Рождество в Барнауле 2022: расписание служб и богослужений

Барнаульцы будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в храмах
Фото: Олег УКЛАДОВ
7 января православные христиане будут отмечать один из главных праздников - Рождество. Все рождественские мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических правил - барнаульцы будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим, сообщили в Алтайской Митрополии. «Комсомолка» публикует расписание служб и богослужений на Рождество 2022 в Барнауле.
Александро-Невский собор (Антона Петрова, 221)
6 января:
17.00 - Всенощное Бдение, исповедь для желающих причаститься ночью;
23.30 - Начало Часов.
7 января:
00.00 - Ранняя Литургия;
08.40 - Поздняя Литургия, исповедь;
10.30 - Рождественский концерт в воскресной школе;
17.00 - Великая вечерня.
Димитриевский храм (Площадь Спартака)
6 января:
17.00 - Всенощное бдение;
00.00 - Божественная литургия;
7 января:
9.00 - Божественная литургия.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина,137)
6 января:
17.00 - Всенощное бдение;
23:30 - Царские Часы.
0:00 - Ночная Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста;
7 января:
9:30 - Божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
Никольский храм Барнаула (пр-т. Ленина, 36)
6 января:
17.00 – Всенощное бдение;
00.00 – Рождественская Божественная литургия.
Знаменский храм (Большая Олонская, 24)
6 января:
16.00 - Великое повечерие;
22.00 - исповедь;
23.30 - Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста;
7 января:
8.30 - Божественная литургия;
Храм Казанской иконы Божией Матери (пос. Власиха)
6 января:
17.00 – Всенощное бдение;
00.00 – Ночная Божественная литургия.
Храм Вознесения Господня (пос. Научный городок, д.40)
6 января:
16.00 – Всенощное бдение;
23.30 – Ночная Божественная литургия.
Храм прп. Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка, ул. Надежды, 29)
6 января:
23.30 – Ночная Божественная литургия.
Свято-Георгиевский храм (Чернышевского, 288/1)
6 января:
16.00 – Всенощное бдение;
23.30 – Ночная Божественная литургия.
Иоанно-Предтеченский храм Барнаула (ул. Мамонтова, 19, Нагорный парк)
6 января:
17.00 – Всенощное бдение;
00.00 – Рождественская Божественная литургия.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
6 января:
17.00 – Всенощное бдение;
00.00 – Ночная Божественная литургия.
Храм святителя Спиридона (село Санниково)
6 января:
17.00 - Всенощное бдение;
22.40 - исповедь;
00:00 - Божественная литургия;
7 января:
8.30 - поздняя Божественная литургия.
Храм Святой-Троицы (село Косиха)
6 января:
17.00 - Всенощное бдение;
22:40 - исповедь;
00.00 - Божественная литургия;
7 января:
8.30 - поздняя Божественная литургия.
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (село Березовка)
6 января:
17.00 – Всенощное бдение;
22.00 – исповедь;
23:30 – Часы;
00.00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста;
8 января:
17.00 – Всенощное бдение;
9 января:
08.00 – Молебен с водосвятием и прошениями;
08.30 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
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