Рождество 2022 в Барнауле: программа мероприятий для взрослых и детей

Жителей Барнаула приглашают на концерты и театрализованные представления Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас самое время позаботиться о своем досуге на предстоящие праздники, ведь билеты на представления, концерты и спектакли заканчиваются очень быстро. «Комсомолка» составила для вас программу праздничных мероприятий на Рождество 2022 в Барнауле.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР АЛТАЯ

«Принцесса волшебного леса» (6+)

Театр приглашает на дневное представление о далеком малоизученном континенте, где затерялись два небольших государства. Одно из них - страна ЙоХупту. Она известна своими храмами, дворцами и пирамидами. Жители - отважные воины и искусные мастера-строители. Другая страна – Антиопа – это нетронутый тропический лес, деревянные тотемные столбы и хижины из тростника. Увы, но ее жители никак не могут найти общий язык с соседями. Порой конфликты доходят до войны.

В постановке задействованы взрослые артисты и ребята из детской театральной Школы-студии МТА.

Когда: 7 января, 12.00.

Где: проспект Калинина, 2.

Стоимость билетов: 250-300 рублей.

«Свободная пара» (18+)

Стендап-комедия о том, как муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары – без взаимных обязательств в верности и любви. Он уверен, что только так можно сохранить отношения на долгие годы. Правда, почему-то он даже не предполагал, что возлюбленная воспользуется этим договором и у нее появится любовник.

- Лауреат Нобелевской премии, выдающийся современный итальянский драматург Дарио Фо превратил эту обыденную историю в искромётную комедию, преисполненную глубокого смысла, - говорят в МТА.

Когда: 7 января, 17.30, 20.00.

Где: проспект Калинина, 2.

Стоимость билетов: 400 рублей.

ФИЛАРМОНИЯ

«Праздничный солнцеворот» (6+)

- В этот зимний праздничный вечер для вас новогодние колядки и святочные гадания, северные былины и скоморошины, частушки и прибаутки, шуточные песни и забавные игры, старинные пляски и русские наигрыши, - рассказывают в филармонии.

Когда: 7 января, 18.00.

Где: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билетов: 150 - 350 рублей.

«Мужской вокальный ансамбль» (6+)

- Мужской вокальный ансамбль под управлением А.М. Афанасьева представит программу, которая состоит из различных тематических выступлений коллектива. Вошли в нее, главным образом, хиты для хорошего настроения и праздничной атмосферы! – рассказывают организаторы.

Когда: 8 января, 17.00.

Где: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билетов: 200 – 350 рублей.

«Рождество в филармонии. Нескучная классика» (6+)

- 9 января на Рождество в филармонии приглашает инструментальная капелла «КамерАнс». В программе «Нескучная классика» прозвучат произведения известных композиторов в атмосфере любимого праздника, - говорят в филармонии.

Помимо музыкальной составляющей в программе песочная анимация от Ирины Казанцевой.

Когда: 9 января, 17.00.

Где: ул. Ползунова, 35.

Стоимость билетов: 150 – 200 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ

«Пеппи длинный чулок» (0+)

История о яркой, независимой и шкодливой девочке, любимая многими поколениями. Прекрасный повод побывать в театре всей семьей и получить положительные эмоции от просмотра постановки.

Когда: 7 января, 10.00, 13.00; 8 января, 10.00.

Где: ул. Молодежная, 15.

Стоимость билетов: 250 – 300 рублей.

«Квадратура круга» (16+)

- Два закадычных друга, живущих в одной комнате московского «муниципализированного дома», не поставив друг друга в известность, женятся. Оказавшись в одном пространстве, разделенном лишь занавеской, две пары молодоженов отчаянно пытаются строить свою отдельную семейную жизнь, - рассказывают в театре.

А вот получится у героев наладить быт или нет – узнаете, если придете на постановку.

Когда: 7 января, 17.30.

Где: ул. Молодежная, 15, экспериментальная сцена.

Стоимость билетов: 300 – 350 рублей.

«Два ангела, четыре человека» (16+)

- Главный герой спектакля Пашкин похож на вас или кого-то из ваших соседей, а ангел-Стронциллов поразительно напоминает аферистов, которые попадались в жизни почти всем. Переоценка своего жизненного пути, поступков и мыслей ждет главного героя. За долгим ночным разговором ангела и человека интересно наблюдать. Они успеют поговорить обо всем: о жизни и смерти, о Боге и Сатане, о добре и несправедливости, - говорят создатели постановки.

Когда: 8 января, 17.30.

Где: ул. Молодежная, 15.

Стоимость билетов: 200 – 700 рублей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

«Черевички или ночь перед рождеством» (18+)

Театрализованное представление-ревю в одном действии. Этот спектакль буквально распирает от юмора, иронии и волшебства. Добавляет это яркие костюмы и зрелищные номера.

Когда: 7 января, 18.30.

Где: проспект Комсомольский, 108.

Стоимость билетов: 500 рублей.