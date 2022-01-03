Толпа туристов провалилась под лед на лебедином озере на Алтае

Люди провалились под лед на Алтае. Фото: Наталья Петрова

Порядка 20 человек провалились под лед на озере Светлое в Алтайском крае. ЧП произошло 3 января. Очевидцы засняли видео, которое разлетелось по пабликам.

- Сегодня люди решили обойти очередь без билетов в Лебедином питомнике и провалились под лед, - пишут очевидцы в паблике «Барнаул 22».

Посмотреть на лебедей, зимующих на озере Светлое, ежегодно приезжают тысячи людей. Озеро давно реорганизовано в заказник, который заботится о птицах, а для туристов обустроены мостки над водой. Но в праздники и каникулы туда съезжается слишком много людей, поэтому у выхода могут образовываться очереди, да и стоит проход 50 рублей.

В результате группа туристов, среди которых было много детей, решила подойти к птицам в обход. Однако лед, несмотря на новогодние морозы, оказался слишком тонким (озеро не замерзает из-за бьющих родников), и люди провалились. К счастью, там оказалось не слишком глубоко — всего около метра. Поэтому кроме испуга и легкого переохлаждения им ничего не грозило.

- Народу было очень много и стоять нужно было долго. А может просто не хотели платить эти 50 рублей. Они пошли. Когда лед начал ломаться, такой треск стоял! Но мы им никак помочь не могли. Повезло, что было неглубоко, они сами выбрались. Мы потом видели, как они снимали мокрую одежду, чтобы согреться в машине, - рассказала Наталья.

Ежегодно на незамерзающее озере на зимовку прилетают лебеди, каждый год их число растет. Сейчас это порядка 700 птиц. Озеро преобразовано в заказник и охраняется.