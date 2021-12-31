Алтайский нарколог рассказал, как избавиться от новогоднего похмелья

В России за последние 10 лет количество употребляемого алкоголя снижается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новый год многие выпивают слишком много спиртного, а на следующий день мучаются от похмелья. О допустимых дозах алкоголя и о том, как спастись от негативных последствий застолья, рассказал Андрей Иванов, главный психиатр-нарколог минздрава региона.

«Не пьянка, а традиция»

В целом в России за последние 10 лет количество употребляемого алкоголя снижается, но все еще остается достаточно высоким. Показатель упал с 15 литров до 9,1 на человека. При подсчете учитывался и предполагаемый алкоголь домашнего производства. В Алтайском крае потребление спиртного превышает среднероссийские показатели на 15−20%.

– К сожалению, в большинстве субъектов России, в том числе в Алтайском крае, сохраняется неблагоприятная структура потребления алкоголя в новогодние праздники. Пьют крепкие спиртные напитки в больших дозах за короткое время, – отметил Андрей Иванов.

Некоторые запивают водку пивом и наоборот, что усиливает опьянение и способствует алкогольной зависимости

По данным ВОЗ в новогодний праздничный вечер можно выпить небольшие дозы – до 150 граммов крепких напитков, до 250 граммов сухого вина или шампанское, а также до 1 литра пива.

– Лучше пить что-то одно. Если человек выбрал крепкие спиртные напитки, то не смешивать их ни с чем другим, – пояснил психиатр-нарколог. – Если шампанское, то ограничиться стоит только им. Из вина стоит отдать предпочтение сухому. Кстати, можно выпить бокал шампанского, а уже потом пить сухое вино хорошего качества.

Специалист отметил, что нужно чаще выходить из-за стола и проветривать помещение. Не стоит запивать спиртное газировкой.

– Новый год - это не пьянка, а традиция. Принимать спиртное лучше в символических дозах. Чем меньше, тем лучше. Также следует делать перерывы, – подчеркнул Андрей Иванов.

Как спастись от похмелья

Нужно отоспаться и хорошо отдохнуть, не перенапрягать себя лишними движениями. От сауны также лучше отказаться. При желании можно просто спокойно прогуляться на свежем воздухе в медленном темпе, принять контрастный душ.

Из еды после новогоднего пиршества следует кушать мясной бульон, уху, пить больше жидкостей, например, можно выдавить в воду лимон. Другой хороший вариант - различные ягодные морсы, компоты, которые снижают интоксикацию организма. Кроме того, поможет и обычная яичница-глазунья.

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