Активный отдых в Барнауле зимой - 2022: катки, лыжные базы, горки и катание на собачьих упряжках

В Барнауле работает порядка 20 лыжных баз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Январские праздники - самое время для активного отдыха. Тем более погода в этом году благоволит провести время на улице. По прогнозу синоптиков на новогодних каникулах не будет таких аномальных морозов, как в прошлом году, и можно вволю насладиться свежим зимним воздухом. О том, чем заняться на каникулах, сколько стоит прокат зимнего инвентаря и где потребуется QR-код - в материале «Комсомольской правды».

Катки

Катание на коньках – классическое зимнее развлечение. Всего в этом году в Барнауле, по данным мэрии, залили 20 катков. Из них два крытых – это каток «Динамо» в ТРЦ «Галактика» ( пр. Строителей, 117) и «Льдинка» (ул. Энтузиастов,12в). Остальные площадки залиты под открытым небом. В среднем, стоимость проката коньков в этом году 100-150 руб./час, со своими – 50-100 руб. без ограничения времени.

На катки распространяется требование санитарно-эпидемиологических норм, поэтому на крытых площадках, в пунктах проката, и гардеробе необходимо предъявлять QR-код.

Со всеми адресами катков и их стоимостью можно ознакомиться на сайте мэрии.

Лыжи и сноуборд

На лыжных базах правила аналогичные каткам. На самой лыжной трассе или катке QR-коды не нужны, но если посетитель захочет зайти переодеться или взять инвентарь напрокат, документ придется предъявить сотруднику учреждения.

Всего в Барнауле официально работают 20 лыжных баз – это «Динамо», база отдыха «Славное», «Локомотив», «Елочка» и др. В среднем, прокат лыж обойдется в 150-200 руб./час. За сноуборд придется отдать 250-300 рублей за час проката. На горнолыжном комплексе придется заплатить еще и за подъемник. В праздничные дни он будет стоить 300 руб. за пять раз.

Тюбинг и горки

В этом году в Барнауле не так много горок из-за новых требований по безопасности. Их не стали строить даже в ледовых городках, в том числе и возле главной елки краевой столицы – на площади Сахарова. Однако на лыжных базах доступен прокат тюбингов и также санок. Ватрушка стоит примерно 100-200 руб. за час катания.

В черте города можно покататься на горке в Центральном парке. Аттракцион соответствует требованиям ГОСТа. Стоимость проката ватрушки – 100 руб. за 30 минут катания.

Также горка есть на территории спортивного комплекса «Первый» в Затоне по адресу ул. Водников, 1е. Аренда тюбинга обойдется в 250 руб./час, со своим тюбингом – 200 руб. без ограничений по времени.

QR-код на горке не требуется.

Катание на упряжке хаски

Катание на собачьих упряжках – еще один способ разнообразить зимний отдых. В Барнауле работает питомник сибирских хаски «ALTAY SPIRIT», где четвероногие с ветерком прокатят по лесу.

В выходные дни можно прокатиться на упряжке в режиме «живой очереди»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в новогодние праздники будут работать дорожные службы Барнаула

Специалисты продолжат убирать улицы (подробнее)