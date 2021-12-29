Как в новогодние праздники будут работать дорожные службы Барнаула

В случае сильных снегопадов и метелей на дороги выведут максимальное число спецтехники Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время новогодних праздников дорожники краевой столицы продолжат убирать и вывозить снег. Об этом сообщает мэрия города.

– На всех предприятиях и учреждениях, подведомственных комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и отвечающих за функционирование дорожной отрасли города, изданы приказы, обеспечивающие круглосуточную работу диспетчеров, ответственных дежурных и дежурных бригад, – отметили в мэрии.

В праздничные дни в две смены будут дежурить бригады МБУ «Автодорстрой». Снег продолжат убирать и вывозить в круглосуточном режиме без выходных дней по графику. В случае сильных снегопадов и метелей на дороги выведут максимальное число спецтехники. Также организуют дежурство спецтехники и аварийных бригад для устранения последствий на дорогах в случае порывов на коммунальных сетях.

Дорожные службы продолжат убирать улицы, очищать поверхности скамеек и урны от мусора. Особое внимание уделят очистке скверов и аллей. Для посыпки тротуаров и проходов к общественным территориям заготовили 125 тонн песка.

– На странице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула в разделе «Сведения» можно найти перечень номеров телефонов и адресов учреждений, выполняющих работы в сфере содержания, строительства, текущего, капитального ремонта автодорог и объектов внешнего благоустройства, где граждане также могут получить необходимую информацию, – отметили в мэрии.

Добавим, что ранее сформировали еженедельный план-график по очистке городских улиц с 27 декабря по 2 января. В перечень вошли 159 участков дорог города и пригородных населенных пунктов, включая такие поселки как Южный, Лебяжье, Борзовая Заимка, микрорайоны Новосиликатный и Докучаево, где планируется выполнить очистку проезжих частей и тротуаров от снега и наледи. В том числе предусмотрена очистка более 80 внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

– В случае ухудшения погодных условий и выпадения большого количества осадков, план-график может корректироваться. Это связано с тем, что после снегопада в первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а затем убираются второстепенные улицы. В завершении снегоуборочная техника переходит к очистке межквартальных проездов, – резюмировали в мэрии.

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