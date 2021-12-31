В Барнауле под Новый год мама с детьми оказались на морозе из-за зловония в квартире

Едкий запах появился в квартире еще 3 декабря Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Эпопея со зловонием в доме по улице Строителей,12 продолжается около месяца. Едкий запах появился в квартире еще 3 декабря.

- Это было ужасно, - вспоминает Инна Минакова, мама двоих детей. - Вонь от запаха нечистот в подъезде царила такая, что мы задыхались. Детей тошнило, у них началась рвота.

В управляющей компании диспетчер в пятницу кратко сказала женщине, что слесари болеют, а в выходные до УК Минакова вообще не могла дозвониться.

- А я в выходные не работаю, - объяснила позднее диспетчер корреспонденту «КП»- Барнаул».

Открытые форточки не спасали. Звонок в городскую «аварийку» тоже не увенчался успехом.

- Спасаясь от этой вони, мы выходили с детьми подышать на улицу. В понедельник у них поднялась температура, - рассказывает о перипетиях Инна.

6 декабря в понедельник после нескольких звонков в УК, вмешательства редакции и районной администрации в подвальном помещении были произведены дезинфекционные работы. Представили компании об этом бодро отчитались.

- Вначале мы обрадовались, выдохнули, но к вечеру в квартире было уже два едких запаха - хлорки и дерьма. В итоге мы уехали в гости, думали, пройдет, но вернувшись, застали тот же запах. Над комнатными растениями кружились насекомые.

В панике Инна вызвала владельца квартиры, тот отправился разбираться в Управляющую компанию.

- Когда я обозначил проблему, попросил обследовать подвал и составить акт, в ответ услышал крик, что приближается новый год и не до того, -рассказывает собственник. – Сотрудникам УК не было дел до мамы с детьми, задыхающимися в вони.

Сейчас ,по словам владельца квартиры, он пытается помочь женщине с детьми снять другое жилье, а после нового года намерен подать в суд на УК.

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