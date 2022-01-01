Куда звонить в случае ЧП: адреса травмпунктов и номера экстренных служб в Барнауле

Публикуем номера экстренных и диспетчерских служб Фото: Татьяна Гейнрих

В период долгих новогодних праздников может произойти всякое. Переломы из-за гололеда, внезапный пожар из-за шальной искры или же коммунальная авария. Необходимо вовремя обратиться за помощью к специалистам. Публикуем номера экстренных и диспетчерских служб, а также адреса травмпунктов и телефоны неотложной помощи.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ТРАВМПУКТОВ

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

ТРАНСПОРТ

ПОЛИЦИЯ, СКОРАЯ, МЧС

КОЛЛ-ЦЕНТРЫ ПОЛИКЛИНИК

Для приема вызова неотложной помощи нужно обращаться колл-центры барнаульских поликлиник. Звонки будут приниматься ежедневно с 8:00 до 18:00. Выезжать на дом бригады» готовы каждый день с 08:00 до 20:00 часов.

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