Как получить льготные лекарства на новогодних праздниках в Барнауле–2022

В новогодние каникулы аптечные пункты будут работать за исключением выходных 1 и 7 января Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае приготовлен запас льготных лекарств на начало 2022 года. Об этом сообщили в региональном Минздраве. О том, как людям с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями получить медикаменты в период праздников – в материале «Комсомольской правды».

Запас на 10 месяцев

В новогодние каникулы аптечные пункты будут работать за исключением выходных 1 и 7 января. В остальные дни льготники смогут получить необходимые медикаменты. В министерстве здравоохранения уверяют, что дефицита льготных лекарств на начало года не будет.

– В четвертом квартале уходящего года заключены контракты на поставку препаратов на сумму 769,9 млн. рублей. Это медикаменты для лечения больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями нервной системы и прочими заболеваниями. Кроме того, на начало декабря уходящего года остатки лекарственных препаратов в аптечных организациях края составляют в денежном выражении – 496,5 млн. рублей, – рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

В сумме льготникам края хватит лекарств на 10 месяцев вперед. Чтобы получить медикаменты, необходимо обратиться в отделения «Аптек Алтая».

Также на складах краевых аптек запаслись лекарствами для лечения коронавируснух больных, в том числе и для амбулаторных пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в праздники можно будет попасть на прием в поликлинику за исключением выходных 1, 7, 9 января. Медики скорой помощи, травмпунктов, родильных домов и стационаров будут дежурить круглосуточно. Также в период новогодних праздников не приостановит работу и краевая онкологическая поликлиника. 31 декабря, 3–6 января пациентов будут принимать с 8.00 до 14.00, выходные будут 1, 2, 7, 9 января.

Адреса и телефоны филиалов «Аптек Алтая» в Барнауле

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