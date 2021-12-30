Как будут работать почтовые отделения, ЗАГСы и МФЦ в новогодние праздники в Барнауле

В новогодние праздники барнаульские ЗАГСы буду работать «по очереди» Фото: Олег УКЛАДОВ

В период новогодних праздников почтовые службы, ЗАГСы и МФЦ изменят график работы. Большинство учреждений не уйдут на каникулы полностью, но будут работать по другому расписанию.

ПОЧТА

31 декабря – по графику выходного дня с 9:00 до 18:00 (только некоторые отделения),

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – по обычному графику работы отделения,

1, 2 и 7 января – выходные.

31 декабря в Барнауле будут работать только 12 почтовых отделений:

В выходные дни, 1, 2 и 7 января 2022 года, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и газеты. Пенсии и пособия они доставят по согласованному графику.

ЗАГСы

1, 7, 9 января – выходные.

В новогодние праздники барнаульские ЗАГСы буду работать «по очереди»:

МФЦ

С 31 декабря по 9 января включительно – выходные.

В Барнаул почти все филиалы МФЦ не будут работать на период новогодних праздников. Исключение составляет только центр «Мои Документы» в ТРЦ «Весна» на ул. Малахова, 86в. Он начнет работать с 9 января.

Обычный режим работы возобновится с 10 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в новогодние праздники будут работать дорожные службы Барнаула

Специалисты продолжат убирать улицы (подробнее)