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Общество30 декабря 2021 4:56

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост после интереса к нему правоохранителей

Также он сложил полномочий секретаря Барнаульского местного отделения партии
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Юрий Еремеев ранее заявил об уходе из барнаульской партии «Единая Россия»

Юрий Еремеев ранее заявил об уходе из барнаульской партии «Единая Россия»

Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заместитель главы Барнаула Юрий Еремеев покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Чиновник объяснил это возникшим к нему интересом со стороны правоохранительных органов, пишет «Толк».

- Ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Насколько мне известно, они никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула. Я считаю необходимым принять решение об увольнении, чтобы происходящее никак не ассоциировалось с деятельностью администрации и главы города, - цитирует чиновника издание.

Ранее Юрий Ереемеев заявил о сложении полномочий секретаря барнаульского отделения партии «Единой России».

- Спасибо команде за этот интересный путь, который мы прошли вместе! Наше местное отделение стало одним из сильнейших во всей России. Наши депутаты составляют абсолютное большинство в городской думе. Наши партийные активисты - одни из самых лучших во всем регионе и стране. Это были отличные 8 лет! И мы ни в коем случае не прощаемся, - написал Ереемев на своей странице в соцсети.

Справка КП

Юрий Еремеев родился 31 января 1978 года в Барнауле. Имеет диплом по специальности «технология машиностроения» алтайского политехнического вуза и БЮИ по специальности «юриспруденция». В 2003 году он возглавил городской комитет по делам молодежи. В 2008 году получил должность заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Индустриального района города Барнаула. В 2010 году был утвержден в должности первого заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. В 2013 году назначен на должность главы администрации Центрального района города Барнаула. С января 2017 года назначен на должность председателя организационно-контрольного комитета администрации города.

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В этом списке оказались управляющий делами администрации Барнаула, председатель орагнизационно-контрольного комитета Юрий Еремеев, бывший председатель Барнаульской городской Думы Людмила Зубович, экс-руководитель комитета информационной политики Станислав Тетерятник (далее)

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