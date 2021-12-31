Дед Мороз на час. Как «Комсомолка» поздравляла барнаульцев с Новым годом

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

В канун Нового года редакция алтайской «Комсомолки» провела импровизированный флешмоб с Дедом морозом в знаковых местах Барнаула. В роли волшебника выступил главный редактор «Сибирской медиагруппы» Андрей Никитин, который раздавал ребятам конфеты, селфился с прохожими, слушал стихи и даже снялся в незапланированном клипе веселых певуний. Сегодня он рассказывает, как это было:

«По заданию редакции мы в предновогодний вечер с фотографом Олегом Укладовым и водителем Дмитрием Андреевым отправились делать снимки к материалу «Комсомолки» о том, где в Барнауле можно погулять на праздниках. Было решено нарядить меня дедом Морозом. Достать костюм главного персонажа праздника в предновогодний вечер оказалось очень не простой задачей - искали по друзьям редакции, но у всех дедморозовские наряды были заняты. Выручил директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, у которого на это время такой костюм оказался свободен.

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Съемку мы решили провести вечером, когда люди уже придут с работы, а город украсит иллюминация. В запарке совсем забыли про то, что с пустыми руками новогоднему волшебнику выходить в народ нельзя. Опомнились перед самой поездкой, быстро заскочили в ближайший магазин, набрали полный кулек конфет и отправились в Центральный парк.

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

В шестом часу вечера там уже загорелось праздничное освещение, играла музыка, дети с родителями катались на ватрушках по дорожкам и на коньках на катке. Увидев деда Мороза, малыши сразу побежали ко мне за конфетами, родители стали упрашивать сфотографироваться с детьми. Не отставали от маленьких и подростки – всем хотелось праздника.

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

После парка решили провести фотосессию на променаде на Мало-Тобольской, но там еще не горели фонари, поэтому отправились в Нагорный парк. Здесь тоже освещение еще не включили, мост стоял без иллюминации. Фотографии получались унылыми, настроение падало… Подмораживало, с реки дул пронизывающий ветер, новогодний халат я надел на пуховик, а вот под шапку от костюма ничего поддеть было нельзя, поэтому голова быстро замерзла. Лайфхак для деда Мороза, работающего на улице – ищите утепленную шапку волшебника или выбирайте большую по размеру, чтобы что-то под тонкой шапочкой было дополнительное.

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Вдруг, как только мы собрались уезжать, свет, точно по волшебству, в Нагорном парке включили (всем на заметку – это случилось в шесть вечера!). Все сразу заиграло по-новогоднему: «Нагорный» преобразился, буквы «БАРНАУЛ» засветились, на Новом мосту включилась подсветка. Пришлось возвращаться и все переснимать.

Потом вновь вернулись на Мало-Тобольскую. Там тоже иллюминация добавила волшебства. Тут было уже многолюдно. Нас сразу окружили дети, конфеты пошли на ура. Фотографировались с посетителями Барнаульского Арбата долго и в разных местах – у ледяных фигур, у елки, у катка…

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Возле елки, кстати, громко и слажено распевали старые новогодние песни е дамы бальзаковского возраста. Их часто можно встретить поющими на праздниках или на Лыжне здоровья. Увидев дедушку Мороза, певуньи затащили меня в свой круг, мы стали петь вместе с ними про вьюгу и снег (я не знал слов, но подпевал), а они снимали все это на видео на телефон. Получился симпатичный клип. Пришлось и их одаривать конфетами, потому что на возражение, что сладкое – детям, они завили, что тоже были маленькими девочками. Вот уж не поспоришь…

В парке «Изумрудном» фотографировались у нарядно подсвеченного входа и у главной елки. Кстати, этому парку с елкой повезло – не надо устанавливать срубленную или искусственную, на аллее полно своих высоченных красавиц. Одну из которых и нарядили игрушками, сделанными ребятами из соседних школ и украсили красивой гирляндой.

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Возле нее селфились девушки, которые обрадовались, что можно пофотографироваться с дедом Морозом. За ними потянулись и мамы с детьми. Опять фото, опять стихи и конфеты.

У главной елки Барнаула на площади Сахарова был вообще аншлаг – со мной фотографировались и дети, и их родители, и даже приезжие бабушки из Алейска попросились на съемку.

Конфеты стремительно исчезали в детских варежках. Катающиеся с несанкционированных скатов горы бывшего парка «Барнаульская крепость» местные мальчишки поняли, что тут можно поживиться, поэтому окружили меня толпой и стали требовать тоже дать им конфет. Со сладким они быстро расправились, а потом еще долго гнались за мной, требуя дать им еще, прям как в фильме «12 стульев» пацаны на Военной Грузинской дороге требовали от проезжающих «дэньги давай», так и эти галчата кричали «дай конфету, дай конфету».

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

С последней конфетой мы поняли, что пора сворачивать нашу акцию – снимки уже получились, а на будущее надо брать с собой два кулька, а то и пять.

Это было очень радостное приключение, стало понятно, что новогоднее настроение пришло к барнаульцам, что в этом тяжелом году им не хватало праздника и они рады даже такой мелочи, как фото с дедом Морозом и простой фразе «С наступающим!». Поздравляйте друг друга, самое время делать приятное даже незнакомым людям».

Андрей НИКИТИН

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ

Предновогодний флешмоб от "Комсомольской правды" Фото: Олег УКЛАДОВ