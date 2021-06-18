Нодар Шония рассказал Общественной палате о планах по застройке Речного вокзала

Проект застройки будущего речного вокзала прорабатывается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Собственник Речного вокзала Нодар Шония рассказал Общественной палате города о своих планах по застройке территории. Как сообщает «Толк», предприниматель прорабатывает проект, который будет выделяться на фоне окружающей застройки. Собравшиеся высказались за то, что территорию надо развивать и дали несколько советов.

Заседание Общественной палаты Барнаула прошло 18 июня, накануне анонсированного митинга против застройки Речного вокзала.

Нужен яркий акцент

По словам Нодара Шонии, на Речном вокзале планируется построить комплекс, который станет новой достопримечательностью города. Инвестор убежден: он не должен мимикрировать под окружающую застройку, не должен «беспокоить» ее. Это должно быть «вау-здание».

– Мы много ездим и обращаем внимание, как строятся современные города. Что такое уникальный объект? Он не появится, если каждое новое здание будет похоже на соседнее. Если мы говорим об объекте такого статуса, в таком знаковом месте - он должно существенно и даже на 100% отличаться. Если мы повторим соседей, то о какой уникальности говорить? - заметил инвестор.

В качестве примера Шония привел застройку «Москва-Сити» - бизнес-квартала на Пресненской набережной в столице России, который совсем не похож на окружающие его здания. Вокруг этой территории расположена старая советская застройка и промзоны,

– И яркие, высотные объекты перетягивают внимание на себя. Зачем нам создавать условия, которые никак не поменяют нашу жизнь к лучшему? - говорит предприниматель.

Что рассказали общественникам о проекте

• Застраивать будут 1,5 га земли, на которых стоит здание Речного вокзала. Они находятся в собственности группы компаний «Селф». Территории вдоль Оби - в долгосрочной аренде, там будет общественная набережная, а под ней - парковка. Всего в комплексе будет 800 машиномест.

• О высоте зданий пока говорит рано. Ее определят по заключению геологических изысканий под руководством НИИ при Минстрое РФ.

• На участке планируется построить два жилых дома с общественными помещениями, пока неизвестно, какими именно.

• Для барнаульских пароходов выделено место под павильон с кассами и местами ожидания для пассажиров. Продуманы пешеходные связи от остановок общественного транспорта.

• Проход к общественной набережной будет открыт. Ее соединят с новым участком, который проектируется по программе благоустройства Барнаула.

• Флорентийская мозаика демонтирована специалистами, пронумерована и безвозмездно передана в хранилища Крайохранкультуры.

Флорентийская мозаика демонтирована специалистами, пронумерована и безвозмездно передана в хранилища Крайохранкультуры Фото: Олег УКЛАДОВ

• На территории закладывается частный детсад на 80 мест.

– Если бы здание Речного вокзала соответствовало требованиям бизнеса, я бы не ломал его, а эксплуатировал. Сейчас это здание полуаварийное и не востребовано горожанами. Мы хотим построить такой комплекс, чтобы жители гордились им. Чтобы там было комфортно и безопасно, в том числе для наших детей, - подчеркнул Нодар Шония.

Застройщик заметил, что, вкладывая в том числе бюджетные деньги в строительство набережной, надо создавать место, куда люди хотели бы приезжать даже из других районов.

Советы общественников

Парковки

Общественники обратили внимание на то, что надо тщательно продумать вопрос с парковками для автомобилей горожан, которые будут приезжать погулять на набережной. Ведь ради пары часов прогулки не всем будет удобно ехать парковаться в подземный или крытый комплекс.

Социальные объекты

По мнению общественников, важно, чтобы на набережной появились не только жилые дома, но и все общественные здания, которые там запланированы. В их число входит крытый паркинг, фитнес-центр с бассейном (шесть дорожек по 25 метров) и другие объекты.

– Мне бы не хотелось, чтобы жилой комплекс забрал на себя силы [инвестора], а все остальное «потухло». Надо, чтобы все заложенное получило реальное развитие. И надо учесть, что в таком новом комплексе будет много молодежи, а значит, много школьников. Этот район не охвачен школами, и администрации города надо уже сегодня продумывать этот вопрос. Сами по себе школы не появятся, - подчеркнул Борис Черниченко.

Речной вокзал в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жилье

Общественники выступили за идею возращения людей в старую часть города и строительство здесь нового жилья.

– Я поддерживаю концепцию строительства жилья на месте Речного вокзала. Сейчас здесь образовалась депрессивная зона, и это надо менять. Это неплохая территория. Надо заселять старую часть города, чтобы она ожила. А если будем строить жилье, то рядом появятся школы и сады", - считает генеральный директор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.

Представители Общественной палаты Барнаула согласились, что создание инфраструктуры на набережной необходимо, иначе она будет пустовать. Также они настаивают: здание не имеет статуса памятника и пустует, поэтому его не надо защищать. Необходимо разрабатывать идеи по обновлению места, чтобы оно жило.

Заместитель председателя общественной палаты Петр Фризен добавил:

– Мне импонирует, что собственник участка готов работать с нами, с поступающими предложениями.

О предстоящем пикете

Подводя итог заседания Общественной палаты, Петр Фризен коснулся работы общественников, которые выступают против застройки Речного вокзала:

– Хотелось бы, чтобы был противовес тем, кто раскачивает лодку. Я думаю, что это «диванные» эксперты, не заинтересованные в том, чтобы развивался город. Сейчас рассылаются сообщения и приглашают на какое-то пикетирование. Зачем мы рубим сук, на котором находятся жители города? И так у нас большой отток населения из Барнаула. Это мы видим по статистике. Я не сомневаюсь, что визитной карточкой города будет это место.