Будьте бдительны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Биржевую «волчицу» из Барнаула облапошили мошенники почти на 1 млн рублей. Женщина решила поднять денег на бирже, но не фартануло, а как могло быть иначе, когда берешь кредит, чтобы вложить непонятно во что и отправить непонятно куда.

37-летняя дама, видимо, устав от барнаульской нищеты, насмотрелась мотивирующих роликов и решила инвестировать. Контекстная реклама предложила ей брокерскую компанию, на сайте которой дама зарегистрировалась и создала личный кабинет.

С ней связался «аналитик» по имени Сергей, который предложил оформить кредит. Женщина взяла 664 тысячи, обналичила их закинула через другую карту на счет «брокеров».

Через личный кабинет она видела работу денег, но проценты не получала. Аналитик Сергей удаленно подключился с разрешения к домашнему компьютеру и согласовывая вел торги. Всего она зачислила на брокерский счет чуть более 1 млн рублей, из которых вернулось 24 198 рублей. Остальная сумма 976 994 рубля находится на счету брокерской компании, однако вернуть денежные средства не представляется возможным.

- Понимая, что из игрока на бирже она превратилась в обычное мохнатое ископаемое с бивнями, мадам обратилась к местному шерифу с заявлением о мошенничестве (159 УК РФ), но товарищ майор только развёл руками, ибо надо думать головой, а не подымать бабосы быстро, без регистрации и смс, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»